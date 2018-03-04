Патриарх Кирилл на торжествах в Болгарии рассказал православным о том, когда происходит подлинное чудо Божие

Подлинное чудо Божие происходит тогда, когда уже все человеческие силы исчерпаны - в ответ на последнее усилие человеческой воли.

Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:сказал сегодня после Божественной литургии в кафедральном Александро-Невском соборе Софии, в день 140-летия освобождения Болгарии от иноверного ига, сообщает patriarchia.ru.

"Подлинное чудо Божие порой происходит именно тогда, когда уже все человеческие силы исчерпаны - в ответ на последнее усилие человеческой воли. Оно является там, где оно действительно необходимо для жизни человека, для его спасения. Оно требует встречного действия от человека, его убежденной молитвы и устремленности к Богу, готовности предать себя на волю Божию", - сказал Патриарх Кирилл.

"В память о завершении войны, которая 140 лет назад принесла освобождение болгарскому народу, на российских медалях был выбит стих из псалма: "Не нам, не нам, а имени Твоему" (Пс. 113:9). Это смиренное признание воли Божией, признание Божественного чуда, свершившегося в событиях войны, и помощи Божией, восполнившей немощь человеческих сил", - отметил Предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл.напомнил о том, что в сегодняшнем Евангельском чтении говорилось о том, как Господь Иисус Христос исцелил расслабленного (Мк. 2:1-12).

"В христианском понимании чудо не доказывает Истину. Господь совершал чудеса не для того, чтобы кого-то удивить или что-то доказать. Все чудеса, описанные евангелистами, совершались там, где в них была необходимость, и большая часть из них - это исцеления больных.

Мы помним, как Спаситель, будучи в Назарете, не мог совершить там чудес по неверию местных жителей (Мф. 13:58; Мк. 6:5-6). Тем же, кого исцелял, Он говорил: Иди, вера твоя спасла тебя (Мк. 10:52; Лк. 17:19). Чудо может укрепить веру, но чудо не может служить непременным требованием для веры во Христа", - сказал глава Церкви.