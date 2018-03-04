В Болгарии проходят торжества в честь Национального праздника Республики на вершине Шипки

В Болгарии на вершине Шипки, которая прежде именовалась вершиной святителя Николая, 3 марта состоялась торжественная церемония, посвященная Национальному празднику Республики Болгарии. Национальные празднования 140-й годовщины освобождения Болгарии проводятся под патронажем главы государства, сообщает patriarchia.ru.

На торжестве присутствовали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Патриарх Болгарский Неофит, иерархи и священнослужители Болгарской Православной Церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литию об упокоении приснопамятных императора Александра Николаевича, всех военачальников и воинов - русских и болгарских - и всех Преосвященных архипастырей, иереев, монашествующих и мирян, положивших свою жизнь за веру и освобождение болгарской земли.

Обратившись к присутствовавшим, Предстоятель Русской Православной Церкви сказал:

«Сегодня, в День освобождения Болгарии от османского ига, мы вознесли молитвы об упокоении русских воинов и болгарских ополченцев, героически погибших при обороне Шипки, ставшей одним самых ярких эпизодов Освободительной войны.

140 лет отделяет нас от шипкинской эпопеи, но светлые образы воинов-освободителей не меркнут в народной памяти, и каждое следующее поколение православных христиан с живым вниманием и неподдельным интересом вновь открывает для себя историю Освободительной войны. Причиной тому - уникальный жертвенный характер этой борьбы за свободу угнетенных братьев.

Слово Божие гласит, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин. 15:13). И тысячи солдат и офицеров русской армии отдали свои жизни за спасение людей, связанных с ними общей святой православной верой. Вдохновляемые силой веры, они, по слову апостола, были крепки на войне, прогоняли полки чужих (Евр. 11:34). Показав беспримерные стойкость, мужество и отвагу, сии воины Христовы собственной кровью оплатили избавление от горького пятивекового иноверного гнета древней христианской страны.

В честь бесстрашных защитников Шипкинского перевала на самой его вершине, традиционно носившей имя святителя Николая Мирликийского Чудотворца, был воздвигнут сей величественный монумент, где погребены останки погибших здесь солдат русской армии и болгарских ополченцев.

Находясь на этом священном месте, нельзя не ощутить особого благоговения и не проникнуться сознанием непреходящего исторического значения подвига защитников Шипки. Да будет вечной их светлая память!

Молюсь ныне и о том, чтобы с особой силой проявившаяся 140 лет назад многовековая духовная связь между нашими народами оставалась нерушимой на все времена и находила выражение в братском единомыслии и готовности прилагать усилия во имя укрепления единства Святого Православия, сохранения христианских ценностей и отеческих православных традиций. Все вас сердечно приветствую с этой замечательной годовщиной и прекрасным праздником для болгарского и русского народа. Аминь».

Предстоятели Русской Православной Церквей и Болгарской Православной Церкви посетили Памятник Свободы на вершине горы, где возложили цветы к месту захоронения участников обороны Шипки.

*** Памятник Свободы на Шипке расположен в высшей точке (1523 м над уровнем моря) Шипкинского перевала — на вершине, традиционно носившей имя святителя Николая. В 1954 году вершину по идеологическим соображениям переименовали в «пик Столетова» в честь русского генерала Н.Г. Столетова (1831-1912) — начальника обороны Шипки и командующего болгарским ополчением.

В 1977 году вершина получила нынешнее название «Шипка». Вершина Шипка и прилегающие территории имеют статус национального парка-музея.

Памятник Свободы сооружен по инициативе ветеранов болгарского ополчения на частные пожертвования и был торжественно открыт 26 августа 1934 года. Конструктивно представляет семиэтажную каменную башню, стилизованную под средневековую болгарскую крепость общей высотой 31,5 м.