Украина отдала 233 осужденных в обмен на 73 украинских заложников - Аппарат ВР

Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.

Об этом УНАН сообщили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Священники УПЦ сопроводили 74 украинских военнопленных через "серую зону"

”27 декабря в районе Майорска, что в Донецкой области, состоялось освобождение заложников. Из тюрем боевиков были освобождены 73 украинца, которые незаконно содержались в ОРДЛО”, - сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Политологи оценили роль УПЦ в процессе обмена военнопленными и увидели перспективы

”В свою очередь, украинская сторона передала 233 человека из списка в 306 путем помилования и освобождения их из-под стражи. Они совершили преступления, но к ним было применено изменение меры пресечения или процедура помилования в тех случаях, где это было разрешено законодательством. Среди переданных нет таких, кто совершил убийства и другие тяжкие преступления, кто не подпадает под процедуру помилования”, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В УПЦ рассказали, как происходит освобождение пленных и о миссии Церкви в обмене "74 на 306"

Среди освобожденных - бойцы батальона «Кривбасс» Николай Герасименко и Александр Лазаренко, которых боевики незаконно удерживали еще с февраля 2015 года, после Дебальцево.

Также среди освобожденных - представитель Нацгвардии Евгений Чуднецов, которого боевики приговорили к 30 годам, подвергшийся страшным пыткам в застенках ОРДО. Также среди освобожденных есть «киборги» - Александр Морозов и Иван Ляса, которые дольше всех находились в заложниках, еще после обороны Донецкого аэропорта.

Первый заместитель председателя парламента сообщила, что удалось освободить военнослужащих Александра Олейника, Алексея Кодьмана, Алексея Кириченко, Александра Калина, которых раненными захватили боевики в период с конца 2014 года по начало 2016 во время самых тяжелых боевых действий на фронте.