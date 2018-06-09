Политологи оценили роль УПЦ в процессе обмена военнопленными и увидели перспективы

Обмен пленными стал возможен благодаря миротворческой работе Украинской Православной Церкви, а не только политическим соглашениям.

Об этом в комментарии Центру информации УПЦ рассказали украинские политологи.

В частности религиозный эксперт, кандидат философских наук Юрий Решетников считает, что обмен пленными можно было бы осуществить и раньше, но «некоторые политсилы, которые затягивают этот процесс, откровенно вредят, пытаясь получить политические дивиденды».

«Начинается политическая кампания и президентская, и парламентская, поэтому вопрос обмена становится средством политического пиара. И единственный результат для наших ребят, которые находятся в плену - это то, что они продолжают находиться в плену. Это вопрос, который требует тишины. Поэтому лучше сначала сделать, а потом объявить о результате», - считает Юрий Решетников.

С ним соглашается председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко.

«И с одной, и с другой стороны противостояния есть так-называемые «партии войны», которые всячески демонстрируют, что мирное урегулирование конфликта, в том числе, и обмен пленными, их не интересует. Поэтому обмен пленными просто саботируется представителями этих сил. Но, к счастью, сегодня он стал возможным благодаря инициативе Православной Церкви», - отметил Кость Бондаренко.

По мнению политологов, единственной объединяющей силой в переговорном процессе является Украинская Православная Церковь, которая присутствует и на всей территории Украины, включая неподконтрольные.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник уверен, что диалог об освобождении пленных начался, именно благодаря стараниям УПЦ.

«К сожалению, долгое время не удавалось об этом договориться, ведь стороны друг другу не доверяли. Здесь важную роль должны играть международные организации, та же ОБСЕ, но им этого не удавалось сделать. В конце концов, сегодня это удалось сделать, и здесь важную роль сыграла не только политическая воля сторон, но и посредничество Православной Церкви», - отметил политолог.

В то же время Кость Бондаренко уверен, что Украинская Православная Церковь уже не раз доказывала свою эффективность в переговорном процессе.

«У Православной Церкви есть свои дополнительные возможности, которых нет у государства. УПЦ может быть универсальным переговорщиком, создав универсальную площадку для обмена пленными. Подтверждением этому является договоренность Блаженнейшего Митрополита Онуфрия об освобождении "киборга" Тараса Колодия. И вообще - церковные деятели довольно активны в процессе переговоров по обмену пленными, - уверен Кость Бондаренко.

С ним соглашается Руслан Бортник, подчеркивая важность такой работы.

«Украинская Православная Церковь не просто сшивает Украину и выполняет много тех функций, которые не выполняет государство, или политики. Она сегодня является самой популярной и наиболее авторитетной институцией в украинском обществе, о чем свидетельствуют социологические опросы», - заявил политолог.

В то же время религиозный эксперт Юрий Решетников считает, что антицерковная кампания, развернутая сегодня против УПЦ только вредит обменному процессу, дискредитируя работу Православной Церкви в этом направлении.

«Это не способствует чему-то эффективному. Как этого избежать? Некоторым людям надо просто совесть иметь. А если говорить об определенной категории, считаю, что госслужащие должны выполнять законодательство Украины, а не разжигать межрелигиозную вражду. То же самое касается некоторых представителей СМИ, которые должны подавать объективную информацию, а не выполнять тот или иной политический заказ. Обмен пленными не происходит на уровне политических лозунгов и заявлений», - заявил Решетников.

Вместе с тем, политолог Руслан Бортник уверен, что эффективность миротворческой работы УПЦ в этом направлении не ограничена.

«Убежден, что Православная Церковь еще сыграет большую роль в завершении этого конфликта и примирении между сторонами. Это подтверждает факт договоренности об обмене 27 декабря», - отметил Руслан Бортник.

Как сообщалось, благодаря переговорам Предстоятеля РПЦ Патриарха Кирилла с представителями из Украины и так называемых "ДНР" и "ЛНР", удалось договориться об обмене военнопленными по схеме «306 на 74», который должен состояться 27 декабря.