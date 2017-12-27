Священники УПЦ сопроводили 73 украинских военнопленных через "серую зону"

Священники Украинской Православной Церкви сопроводили 73 украинских военнопленных через так называемую «серую зону» разграничения - на территорию, подконтрольную украинским войскам.

Как сообщает Центр информации УПЦ, по данным главы Синодального информационно-просветительского отдела архиепископа Климента (Вечери), который также занимался организацией доставки украинских воинов, сейчас освобожденных украинских военнопленных будут транспортировать в Харьков, где их встретит Блаженнейший Митрополит Онуфрий, родные и близкие люди.

«Священники Украинской Православной Церкви сопроводили украинских военнопленных через «серую зону». На наших глазах еще недавнее отчаяние на лицах ребят, сменяет большая надежда, они чувствуют, что скоро смогут вернуться к полноценной жизни. Сейчас их отвезут в Харьков. Там они смогут встретиться с близкими. В Харькове их будет встречать Блаженнейший. Церковь делает все для того, чтобы помочь тем, кто в плену - это наш священный долг. Все это время мы делали все от нас зависящее, для того чтобы украинские военнопленные оказались на свободе», - отметил архиепископ Климент.

По его словам, все освобожденные, доставленные сегодня на террриторию Украины, чувствуют себя хорошо, хотя и находятся в подавленном, еще шоковом состоянии, но в их глазах радость, многие вслух благодарят Бога за возвращение на родину.

«Без Божьей воли, освобождения бы не произошло. Блаженнейший Митрополит Онуфрий говорит о том, что Церковь будет продолжать делать все возможное для того, чтобы все военнопленные были освобождены, чтобы никто не находился в плену», - сообщил владыка Климент.

Как сообщалось, благодаря усилиям Предстоятеля РПЦ Патриарха Кирилла и Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия удалось договориться об обмене военнопленными. Обмен военнопленными состоялся 27 декабря на КПП «Майорское» Донецкой области.