Порошенко заявил о том, что Томос поможет завершить строение "фантастического европейского государства Украина"

Президент Петр Порошенко убежден, что православная церковь в Украине получит от вселенского патриарха томос на автокефалию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время VII Национального молитвенного завтрака в Киеве.

«Без церкви нет государства, нет нации. Церковь - важный атрибут суверенной, независимой Украины, именно поэтому мы так боремся и молимся за церковь», - заявил он.

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Порошенко отметил, что молится за то время, когда в Украине будет единая поместная православная церковь.

«И мы сохраним конституционное право каждого гражданина избирать свой путь к Богу», - добавил глава государства.

«Убежден, с нами - Божья воля и помощь. Нашей общей молитвой украинский народ получит томос о единой поместной Украинской православной церкви. И завершит создание суверенного, независимого, фантастического европейского Государства Украина», - заявил он.

«Его святейшество патриарх Константинопольский и синод Вселенского патриархата должны, наконец, принять решение о предоставлении томоса относительно поместной церкви великой европейской 45-миллионной нации - нации украинцев», - подчеркнул Порошенко.

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Напомним, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине, и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию Православной церкви в Украине.

22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии.

15 мая Порошенко заявил, что Украина уже «очень-очень близка» к получению томоса.