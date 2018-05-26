Обнародована официальная позиция УПЦ в отношении возможной автокефалии - Священный Синод

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий от имени Священного Синода обратился к епископату, духовенству, монашеству и мирянам по поводу инициатив относительно «предоставления Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине».

Как сообщает Центр информации УПЦ, обращение было обнародовано сегодня в резиденции Предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры во время заседания Священного Синода УПЦ.

«Появление другой параллельной юрисдикции в Украине может породить новые противостояния внутри нашего народа, что не только будет угрожать безопасности государства, но и поставит под вопрос возможность будущего единства Церкви в Украине. Наш народ может быть разделен надолго, если не навсегда», - говорится в документе.

В то же время Предстоятель УПЦ отмечает, что Церковь видит выход из этой ситуации «в восстановлении церковного единства в Украине, а не в закреплении церковного разделения путем установления параллельной церковной юрисдикции».

«Мы разделяем обеспокоенность государственной власти Украины наличием церковного раскола в нашей стране. Впрочем считаем, что для успешного решения этой проблемы нужны другие условия, в частности мир и стабильность в нашем Государстве. Мы всегда способствовали, и будем способствовать Государству в вопросах нравственного и патриотического воспитания, но выступаем против использования Церкви в геополитической борьбе. Подтверждаем открытость и готовность к любому конструктивному сотрудничеству и диалогу с целью достижения церковного единства», - подчеркивается в обращении.

При этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий напоминает о том, что «Церковь создана не людьми, а Богом».

«Миссия Церкви Христовой заключается в том, чтобы проповедовать Христово Евангелие, совершать благодатное преображение мира через Святые Таинства, уча людей жить по заповедям Божиим. Именно поэтому Церковь Христова живет по Своим правилам, которые нельзя менять, учитывая меняющуюся политическую ситуацию. Единственный путь восстановления церковного единства заключается в прекращении любых внешних вмешательств в церковные дела и предоставлении Святой Церкви возможности самостоятельно, с Божией помощью, вылечить рану разделения украинского Православия», - отмечает Предстоятель УПЦ.

Также Митрополит Онуфрий подчеркивает, что «каждое поколение православных христиан является ответственным за сохранение чистоты своей веры и соблюдения церковного канонического порядка».

«Призываем всех вас, дорогие владыки, отцы, честное монашество, братья и сестры, к «единству духа в союзе мира» (Еф. 4:3), к сохранению церковного единства. Мы являемся членами Церкви Христовой и всегда будем оставаться в ЕЕ лоне», - заключил Предстоятель УПЦ.

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