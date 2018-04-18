Петр Порошенко встретился с Главами Православных Церквей Украины

Президент Петр Порошенко провел встречу с Предстоятелями православных церквей Украины и официально принял Обращение для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви Томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Глава государства провел встречу с Предстоятелем Украинской Православной Церкви Митрополитом Онуфрием, сообщается на сайте Главы государства.

Президент сообщил Митрополиту о своем визите в Стамбул, где провел встречи со Вселенским Патриархом Варфоломеем и членами Синода Вселенского Патриархата, которые были посвящены перспективам предоставления Томоса на автокефалию Украинской Православной Церкви.

«Произошла многочасовая беседа о судьбе Украины, о судьбе Украинской Церкви. Его Святейшество выразил заботу о всех гражданах Украины, поддержку нашей стране в отражении агрессии в очень непростые времена, когда Украина теряет лучших своих сыновей и дочерей», - сообщил Президент.

Президент Украины и Предстоятель Украинской Православной Церкви обменялись мнениями относительно активизации межконфессионального диалога в Украине.

Глава УПЦ КП Филарет официально передал Президенту Обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви Томоса об автокефалии, подписанное всеми архиереями УПЦ КП.

Глава государства также провел встречу с Главой Украинской Автокефальной Православной Церкви и официально принял Обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви Томоса об автокефалии с подписями всех архиереев УАПЦ.

Глава государства поблагодарил за собранные подписи и подготовленое Обращение к Вселенскому Патриарху. «Благодарен за эти подписи, но просил бы, чтобы мы сейчас направили наши молитвы к Господу, чтобы Он помог и защитил Украину, и помог получить этот Томос», - сказал Петр Порошенко.