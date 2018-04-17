Представитель УПЦ напомнил Президенту о невозможности решать судьбу Церкви без самой Церкви.

Об этом заместитель председателя ОВЦС УПЦ Николай Данилевич заявил на своей странице в Фейсбук.

"Относительно очередной попытки создания единой Церкви руками государства

Я Думаю, что это все закончится большим пшиком, как это было много раз до этого. Будет много шума в СМИ, и на том все закончится.

Почему? Потому что строят на том фундаменте, на котором в принципе строить невозможно. Начинать надо с УПЦ, а не с ее сепаратных частей. Пиджак к пуговице не пришивают, а наоборот, пуговицу к пиджаку.

Наша Украинская Православная Церковь с самого начала церковного разделения выступает за преодоление разделения и за Единую Церковь. Мы не против, мы - за. Но на канонических началах.

Власти, которая возможно хочет эту тему использовать, чтобы остаться на второй срок, хотелось бы напомнить следующее: еще никто в нашей стране на церковной теме не смог этого сделать. Провалы на этой теме были, а выигрышей что-то я не помню.

И еще СМИ сообщают, что П. Порошенко собрал глав фракций в Верховной Раде. "Вопрос будет касаться создания единой Украинской православной церкви", - сообщил источник".

Это звучит так же удивительно, если бы мы написали: "Митрополит Онуфрий собрал заседание Священного Синода УПЦ. Вопрос будет касаться вступления Украины в НАТО".

Компетенции разные.

Невозможно решать судьбу Церкви без самой Церкви", - отметил Данилевич.