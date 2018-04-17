Президент хочет создать единую поместную Церковь в Украине ко Дню Крещения Руси

Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности скорейшего создания в Украине единой поместной Церкви.

Как стало известно "УНИАН-Религии", глава государства написал официальное обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой предоставить Томос об автокефалии Православной Церкви в Украине, а также призвал парламент поддержать обращение к Патриарху Варфоломею. Об этом Президент написал на своей официальной странице в Фейсбук.

О своих переговорах с Вселенским Патриархом Президент также рассказал во время встречи с парламентариями 17 апреля.

«В эти пасхальные праздники говорят, что небо открыто для стремлений и пожеланий верующих, и у меня есть большая надежда на то, что мы имеем шанс, чтобы осуществилась вера многих украинцев. В Пасхальную ночь я посещал храмы разных конфессий и, кроме великой радости светлого Воскресения Христова, верующие демонстрировали надежду на то, что Украина получит единую поместную Православную Украинскую Церковь. Я не могу сказать, что надежда эта возникла сейчас. В этой надежде украинцы жили в том числе 26 лет независимости», - сказал Петр Порошенко.

Президент напомнил, что переговоры о создании единой поместной церкви в Украине он ведет с 2016 года, однако именно сейчас Украина стоит как никогда близко к этой цели.

«И во время своей избирательной компании, и два года назад, в июле 2016 года, во время обращения по случаю 1028 летия Крещения Украины, я старался и просил, чтобы эти мечты народа осуществились. Сразу после Пасхальной ночи, в Светлый Понедельник, я отбыл в Царьград-Стамбул, где кроме светских встреч у меня состоялась встреча с Патриархом Варфоломеем и членами Синода. Мы провели в целом более семи часов и, не смотря на то, что и три года назад я пытался ставить вопрос о признании украинской автокефальной поместной церкви, я могу вам подчеркнуть, что сегодня Украина как никогда близко стоит к появлению собственной поместной церкви», - отметил Президент.

Вместе с тем Президент подчеркнул, что не может открывать всех подробностей переговоров в Константинополе.

«Я не могу сейчас раскрыть все детали этой встречи, но могу засвидетельствовать элементы, которые должны обеспечить этот процесс. Первое – это обращение церковных иерархов. Сразу же после возвращения я имел встречи, и они будут продолжаться. Хочу сообщить, что после моей встречи с Патриархом Филаретом все епископы УПЦ Киевского Патриархата поставили свои подписи в обращении к Вселенскому Патриархату относительно предоставления Томаса новой украинской автокефальной церкви», - рассказал Президент.

По словам Петра Порошенко, у него также состоялась встреча с главой УАПЦ митрополитом Макарием.

«Сегодня утром я был проинформирован о результатах Собора Украинской Автокефальной Православной Церкви с очень приятной новостью – все архиепископы подписали обращение к Вселенскому Патриарху и к Президенту», - отметил глава государства.

Президент также подчеркнул необходимость создания в Украине Церкви, «не зависимой ни от Москвы, ни от кого другого».

«Безусловно, каждый понимает, что это не только церковноя, но и историческое событие для нашего государства. Это событие независимости Украины, которое происходит в очень непростые времена. Для того, чтобы мы имели, как большинство в православном мире, свою единую автокефальную, евхаристическую Церковь, молитвенно совмещенную с другими поместными церквями, но административно отнюдь не зависимую ни от Москвы, ни от кого другого. Следует исходить из древнего канонического принципа – гражданским и земельным распределением пусть следует распределение церковных дел. И мы действуем четко согласно этого указанного принципа», - сказал Порошенко.

По словам Порошенко, Украина «просто обязана» создать единую поместную церковь.

«Украина как независимое государство в соответствии с традициями православного мира не просто имеет право, а, по моему мнению, просто обязана эту церковь создать. И не упустить эту возможность и продемонстрировать такое же единодушие, как продемонстрировали церковные иерархи. Все поместные церкви нового и новейшего времени были конституциированы только в рамках совместных действий церкви и государства. И к Его Святейшеству необходимо обращение и руководителя государства, и церковных иерархов», - сказал Порошенко.

Глава государства также обратился к украинским парламентариям с призывом поддержать обращение к Вселенскому Патриарху.

«Я, как Президент, принял решение обратиться к Всемирному иерарху с просьбой о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. И просил бы вас, уважаемые коллеги, чтобы и парламент, как представитель народа, поддержал это обращение. И, если будет это обращение парламента и Президента, я передам его Всесвятейшеству Вселенскому Патриарху для того, чтобы поскорее оно было на Синоде рассмотрено, и принято соответствующее решение», - призвал Президент.

Порошенко выразил надежду, что в Украине единая поместная церковь появится уже к 1030-летию празднования крещения Руси. В то же время Глава государства заявил о том, что поддержка поместной церкви в Украине должна происходить исключительно на добровольных началах.

«Единая православная поместная церковь не станет государственной, - отметил президент. - Все верующие будут иметь, как и имеют, право выбирать себе как конкретный храм так и церковную юрисдикцию. И, кто захочет остаться в той церкви, которая сохранит единство с Русской Православной Церковью, они также сохраняют за собой гарантированное право собственного выбора. В этом вопросе любое принуждение, как и запрет, являются категорически недопустимыми».

Дарина Чугаевская, "УНИАН-Религии"

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