Фильмы кинофестиваля "Покров" можно увидеть на сайте pokrovkino.com

Фильмы международного кинофестиваля "Покров" впервые размещены на сайте pokrovkino.com, их можно посмотреть в разделе "программа показов".

Наместник Ионинского монастыря - о ХІІ кинофестивале «Покров»: Сейчас как никогда важно слово о милосердии

Как сообщает пресс-центр кинофестиваля, фильмы доступны для просмотра с разрешения правообладателей.

В Киеве открылся XII Международный фестиваль православного кино “Покров”

"В день открытия кинофестиваля, 11 октября, на сайте pokrovkino.com было около 5 тысяч просмотров", - сообщают организаторы.

Как сообщал УНИАН, 10 октября в Киеве стартовал ХІІ международный кинофестиваль «Покров».

В этом году конкурсная программа из 49 работ (анимационное, игровое, документальное и короткометражное кино) представлена Украиной, Польшей, США, Францией и другими странами.

Фильмом-открытием фестиваля стала премьера новой работы польского режиссера Кшиштофа Занусси «Инородное тело». Фильм-закрытие “Бесы” реж. В.Хотиненко.

*** Международный фестиваль православного кино «Покров» проводится по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира с октября 2003 года. Целью кинофорума является популяризация фильмов христианского содержания и награждение лучших из них. Более чем за 10 лет фестиваль представил зрителям более 500 кинокартин из многих стран мира. Руководитель проекта - председатель Синодального отдела УПЦ по делам молодежи епископ Обуховский Иона.