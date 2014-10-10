В Киеве открылся XII Международный фестиваль православного кино “Покров”

10 октября в столичном Доме кино состоялось открытие XII Международного фестиваля православного кино «Покров», который в этом году посвящен памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Церемонию открытия посетили: митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, председатели Синодальных отделов УПЦ: молодежного - епископ Обуховский Иона, информационного - епископ Ирпенский Климент, просветительского - протоиерей Георгий Коваленко, миссии «Церковь и культура» игуменья Серафима (Шевчик), епископ Банченский Лонгин, настоятельница Зимненского Свято-Успенского ставропигиального монастыря игуменья Стефана (Бандура).

В начале церемонии присутствующим было продемонстрировано видео с приветствием Блаженнейшего Митрополита Владимира на открытии прошлогоднего кинофестиваля.

После этого зрители просмотрели видеоприветствие Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Советник Президента Украины Юрий Богуцкий огласил приветственный адрес Петра Порошенко к организаторам, участникам и гостям кинофорума.

На протяжении вечера гости поделились воспоминаниями о Митрополите Владимире.

В конце официальной части, организатор и президент фестиваля народный депутат Андрей Деркач объявил об открытии ХІІ фестиваля «Покров».

В этом году конкурсная программа из 49 работ (анимационное, игровое, документальное и короткометражное кино) представлена Украиной, Польшей, США, Францией и другими странами.

Фильмом-открытием фестиваля стала премьера новой работы польского режиссера Кшиштофа Занусси «Инородное тело».

В рамках фестиваля состоится демонстрация фильма «Блаженнейший Владимир» Даниила Сырых (Украина).

11 октября в Синем зале Дома кино состоится круглый стол «Миссия Церкви в украинском обществе».

Закрытие фестиваля состоится 12 октября. Фильм-закрытие “Бесы” реж. В.Хотиненко.

*** Международный фестиваль православного кино «Покров» проводится по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира с октября 2003 года.

Целью кинофорума является популяризация фильмов христианского содержания и награждение лучших из них. Более чем за 10 лет фестиваль представил зрителям более 500 кинокартин из многих стран мира.

Руководитель проекта - председатель Синодального отдела УПЦ по делам молодежи епископ Обуховский Иона. Президент МФПК «Покров» - народный депутат Украины Андрей Деркач. Директор фестиваля - заместитель председателя Синодального молодежного отдела по вопросам культуры и спорта протоиерей Александр Акулов.

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