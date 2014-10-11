Наместник Ионинского монастыря - о ХІІ кинофестивале «Покров»: Сейчас как никогда важно слово о милосердии

На ХІІ международном кинофестивале «Покров», открытие которого состоялось в Киеве, 10 октября, представлены фильмы социального содержания.

Об этом в комментарии "УНИАН-Религии" сказал епископ Обуховский Иона (Черепанов), наместник Киевского Троицкого Ионинского монастыря.

В Киеве открылся XII Международный фестиваль православного кино “Покров”

"Фестиваль отличается от предыдущих и содержанием фильмов. На этом фестивале представлены в основном фильмы социального содержания. Ведь наша любимая Украина переживает сейчас тяжелые времена и сейчас как никогда важно слово о милосердии", - сказал епископ Иона.

"Если на предыдущих фестивалях православные фильмы были посвящены или возрождению святынь, великим людям прошлого или современности, то очень многие фильмы ХІІ кинофестиваля «Покров» как раз посвящены деятельной любви к ближнему», - сообщил наместник Киевского Троицкого Ионинского монастыря.

Говоря о старте кинофестиваля, владыка Иона отметил: "Это было самое трогательное открытие за 12 лет".

"ХІІ кинофестиваль всецело посвящен тому человеку, который благословил «Покров», благословлял все предыдущие годы, молился за него и принимал участие – все это посвящено Блаженнейшему Митрополиту Владимиру", - сказал епископ Иона.

Как сообщал УНИАН, вчера в Киеве стартовал ХІІ международный кинофестиваль «Покров». Сегодня на конкурсных показах фестиваля в Доме кино (ул. Саксаганского, 6) будут представлены 27 православных фильмов, в том числе и фильм о Блаженнейшем Митрополите Владимире «Блаженнейший Владимир». На кинопоказы вход свободный.

В этом году конкурсная программа из 49 работ (анимационное, игровое, документальное и короткометражное кино) представлена Украиной, Польшей, США, Францией и другими странами. Фильмом-открытием фестиваля стала премьера новой работы польского режиссера Кшиштофа Занусси «Инородное тело». Фильм-закрытие “Бесы” реж. В.Хотиненко.

*** Международный фестиваль православного кино «Покров» проводится по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира с октября 2003 года. Целью кинофорума является популяризация фильмов христианского содержания и награждение лучших из них. Более чем за 10 лет фестиваль представил зрителям более 500 кинокартин из многих стран мира. Руководитель проекта - председатель Синодального отдела УПЦ по делам молодежи епископ Обуховский Иона.