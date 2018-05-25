В Харькове на торжествах по случаю 215-летия епархии УПЦ молились о мире и благоденствии в Украине (фоторепортаж)

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 3-4 октября возглавил торжества по случаю 215-летия образования Харьковской епархии.

В этот день Предстоятель Украинской Православной Церкви посетил Харькова храм святых Жен-мироносиц, строительство которого ведется в центре города.

Блаженнейший ознакомился с ходом строительных работ и осмотрел недавно освященный нижний храм в честь святого благоверного князя Александра Невского.

Вечером в Благовещенском кафедральном соборе Харькова митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение.

За богослужением Блаженнейший митрополит Онуфрий совершил заупокойную литию на могиле митрополита Никодима (Руснака) в нижнем храме Благовещенского собора в честь святителя Мелетия, архиепископа Харьковского.

4 октября, в день отдания праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, митрополит Онуфрий возглавил в Благовещенском соборе Божественную литургию.

За Литургией митрополит Онуфрий вознес молитву о мире и благоденствии в Украине.

В конце богослужения Блаженнейший владыка поздравил епископат, духовенство и прихожан с 215-летием Харьковской епархии.

В архипастырском слове он призвал священнослужителей к подвигу терпения, а верующим пожелал помощи Божией в трудах.

За усердное служение Святой Церкви Предстоятель Украинской Православной Церкви наградил митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия орденом святого равноапостольного князя Владимира I степени.

Правящий архиерей Харьковской епархией от имени духовенства и верующих сердечно поблагодарил Предстоятеля Украинской Православной Церкви за визит. На молитвенную память митрополит Харьковский Онуфрий преподнес Его Блаженству список Озерянской иконы Божией Матери.

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил крестный ход от Благовещенского кафедрального собора до Покровского мужского монастыря.

Во время шествия возносились молитвы ко Господу, Пресвятой Богородице и святым угодникам о даровании милости, мира и покровительства православному народу.

Митрополит Онуфрий освятил храм в честь иконы Божьей Матери «Песчанская»

Прощаясь с духовенством и мирянами, Блаженнейший владыка благословил верующих с балкона архиерейской резиденции на территории Покровского монастыря.

Предстоятель Украинской Православной Церкви посетил Святогорскую Лавру

Фото УНИАН

По материалам официального сайта УПЦ