Митрополит Онуфрий освятил храм в честь иконы Божьей Матери «Песчанская»

5 октября митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил чин освящения храма в честь иконы Божьей Матери «Песчанская» в городе Изюм Харьковской области, после чего совершил в новоосвященном храме Божественную литургию.

Приветствуя архиепископа Елисея, правящего архиерея Изюмской епархии, гостей и прихожан нового храма, Киевский святитель пожелал всем заступничества Пресвятой Богородицы во всех делах и начинаниях. Блаженнейший Владыка назвал Божью Матерь «Сокровищницей небесной манны», которая наполняет Божьей благодатью жаждущие души и покрывает Своим всесильным покровом каждого, кто нуждается в помощи и поддержке во время несения своего земного креста.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий наградил управляющего Изюмской епархией архиепископа Елисея орденом апостола Иоанна Богослова ІІ степени. Особые слова благодарности Предстоятель выразил ктитору храма Виктору Вишневецкому и вручил ему икону Божией Матери «Киево-Печерская». Также Митрополит Онуфрий вручил церковные награды тем, кто особенно потрудился в создании храма.

После богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятил часовню во имя святого равноапостольного князя Владимира, сооруженную в честь 1025-летия Крещения Руси. По окончании освящения Блаженнейший Владыка обратился ко всем присутствующим со словами поздравления, а также поблагодарил мецената Вячеслава Маслова за труды по возведению часовни.

***Храм в честь иконы Божьей Матери «Песчанская» в городе Изюм - первый в Украине, а явление этой чудотворной иконы связано с житием святителя Иосафа Белгородского. Перед своей блаженной кончиной - в 1754 году - ему был сон, в котором подвижник увидел удивительную икону Богородицы с Младенцем и светлым сиянием, которое исходило от нее. После прибытия в город Изюм епископ посетил Вознесенскую церковь и с изумлением обнаружил в ней икону, которую видел во сне. Святитель Иоасаф произнес при этом пророческие слова: «В этом образе - особенная благодать Божия: в нем Пресвятая Владычица являет особое знамение Своего заступничества для этого города и целой страны».

По материалам официального сайта УПЦ