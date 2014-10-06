Предстоятель Украинской Православной Церкви посетил Святогорскую Лавру
05:52, 06 октября 2014Православие
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5 октября, по дороге в Северодонецк, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий посетил Свято-Успенскую Святогорскую Лавру.
В монастыре Архипастырь поклонился мощам преподобного Иоанна Затворника и отслужил молебен перед иконой Божией Матери "Святогорская".
Его Блаженство пожелал наместнику Лавры архиепископу Святогорскому Арсению с братией Божьей поддержки и терпения в нелегком несении монашеского подвига.
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