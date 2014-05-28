В РПЦ обеспокоены гражданским противостоянием и жертвами в Славянске - Церковь готова участвовать в налаживании диалога

В связи с обстрелом Славянска, в результате которого был поврежден храм Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, председатель Синодального информационного отдела (СИНФО) Владимир Легойда напомнил про призыв к миру, обращенный Святейшим Патриархом Кириллом к Петру Порошенко, победившему на выборах Президента Украины .

Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

«Однако в тот же день поступила информация о новом витке насилия, гибели людей, был поврежден храм Державной иконы Божией Матери в Славянске. Все это говорит о продолжении противостояния, жертвами которого становятся, в том числе мирные жители», - заявил Легойда.

Представитель Церкви подчеркнул, что в обращении к П.Порошенко от 27 мая Патриарх Кирилл выразил надежду на незамедлительное прекращение кровопролития, примирение украинского общества, обеспечение новой властью блага «и востока, и запада, и севера, и юга Украины».

По словам Легойды, Предстоятель Русской Церкви видит первоочередную задачу тех, кому переданы властные полномочия, в том, чтобы «найти способы примирения враждующих, сделать все возможное для восстановления гражданского мира и согласия», для чего необходимо «поддерживать открытый диалог с народом и общественными лидерами, прислушиваться к мнению всех жителей страны».

«Русская Православная Церковь вновь и вновь обращается с призывом о скорейшем установлении мира и согласия на украинской земле, заявляет о своей готовности принять участие в налаживании открытого диалога сторон», ‑ заключил Председатель Синодального информационного отдела РПЦ.