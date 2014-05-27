Верующие Донбасса просят молитв

Вчера и сегодня, 26 и 27 мая, в Донецке, на территории самого города ведутся активные боевые действия с применением авиации. Есть погибшие — в том числе, среди мирных жителей.

«Донецк молится и просит молитв», — передал сегодня пресс-секретарь Донецкой епархии протоиерей Георгий Гуляев.

По словам о.Георгия, вчера, когда в Донецке началась АТО в районе аєропорта, в непосредственной близи к боевым действиям оказался Иверский женский монастырь. Обитель является одним из самых близ лежащих зданий к аєропорту имени Прокофьева. Всю ночь матушки молились в храме, там же были вынуждены ночевать.

Также есть сведения о том, что 26 мая во время обстрела микрорайона Артёма в Славянске Донецкой области от взрыва мины погибла женщина, находившаяся в это время возле храма Державной иконы Божией Матери.

Сам храм пострадал — осколками от мины было выбито пять окон и повреждена сторона фасада, разрушена церковная ограда. Мина упала всего в 10 метрах от храма. К счастью, в самой церкви в это время людей не было.

Верующие Донбасса просят священнослужителей об усиленной молитве, с призывами молиться о мире в Украине обращаются ко всем христианам.

"Православие в Украине"