Патриарх Кирилл направил послание избранному Президенту Украины Петру Порошенко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание избранному Президенту Украины Петру Порошенко.

"Избранному Президенту Украины П.А. Порошенко

Уважаемый Петр Алексеевич!

Узнав о выборе большинства проголосовавших 25 мая граждан Украины, хотел бы поздравить Вас и обратить к Вам пастырское слово, поделиться своими мыслями и надеждами.

Вести о событиях на Украине каждый день приносят все новую боль, ибо гибнут и страдают люди. Страна погружена в бездну раздора и междоусобицы. Патриарху Московскому и всея Руси Господь вверил заботу о духовном благополучии народов многих государств. Мне равно близки беды и чаяния всех тех, кто составляет паству Русской Православной Церкви, вне зависимости от места их проживания. И я усердно молюсь о том, чтобы надежды православного народа Украины не были посрамлены.

Вместе со многими людьми уповаю, что властные полномочия, которые сегодня оказываются в Ваших руках, послужат благу и востока, и запада, и севера, и юга Украины. Надеюсь, что навсегда прекратится кровопролитие, что никто не будет притеснен или унижен, что реализуется жизненный, мировоззренческий и культурный выбор каждой группы населения страны, что церковная жизнь будет протекать без какого бы то ни было государственного или политического вмешательства, а решения, необходимые для нормализации, совершенствования и развития этой жизни, будут приниматься свободно и нестесненно, в духе верности каноническому порядку.

Перед Вами стоит непростая и очень важная задача — найти способы примирения враждующих, сделать все возможное для восстановления гражданского мира и согласия. Убежден, что в сложившейся ситуации необходимо поддерживать открытый диалог с народом и общественными лидерами, прислушиваться к мнению всех жителей страны.

Полгода назад пламя вражды вспыхнуло в Киеве, а теперь оно бушует на юго-востоке страны, не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков. Сегодня Украина более всего нуждается в мире и стабильности, правде и справедливости. И стать гарантом созидания достойной жизни может только человек, который хорошо знает, любит и понимает свой народ, решительно встает на защиту хранимых им нравственных ценностей, видит опору личной и народной жизни в крепкой семье, черпает мудрость из истинно духовных источников.

Желаю Вам Божия водительства во всех предстоящих трудах и ответственных решениях. Да благословит Господь миром и процветанием дорогой моему сердцу народ Украины".

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ