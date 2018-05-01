Участник воздушного Крестного хода: В небе я понимал - от того, как мы молимся и как Господь услышит, зависит судьба Украины

Над Украиной в небе помолились. Вчера, 28 января, по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира, Украинская Православная Церковь совершила воздушный Крестный ход с чудотворными иконами и святынями по границам нашей страны.

О том как все происходило "УНИАН-Религии" рассказал участник события - клирик Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы протодиакон Антоний Коваль.

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"Это был первый в истории Украины Крестный ход в пределах Родины с таким большим количеством особо чтимых святынь. Мы облетели почти все города Украины. Летели по периметру страны.

Очень приятно и благодатно было молиться с митрополитом Владимиром - наместником Почаевской Лавры, с владыкой Дамианом - наместником киевского Введенского монастыря.

В начале было очень тяжело молиться, потом стали по очереди читать акафисты и ощутилась духовная лёгкость.

Когда находился в воздухе, понимал, что это не просто воздушная прогулка или путешествие, а реальный духовный труд! От того как мы будем молиться, и как Господь услышит наши мольбы, зависит судьба Украины.

Ведь мы знаем, что во время Великой отечественной войны с чудотворной иконой облетели Москву, и город устоял под натиском нападения врага!

Это воистину великая благодать, так как собрали в одном месте великие святыни Православной церкви!

Мне было радостно, что я был участником такого ответственного события. Не каждому выпадает такая возможность. Надеюсь, что наш воздушный Крестный ход повернет события в Украине в сторону мира, добра и благополучия".

На борт самолета приняли чудотворные иконы Божией Матери «Почаевская», «Призри на смирение», «Изюмская (Песчанская)», «Десятинная», «Нерушимая Стена», «Аз есмь с вами и никтоже на вы», а также икону великомученика Георгия Победоносца с частицей мощей.

Также на борту самолета был ковчег со святынями: часть Креста Господня и частицы мощей апостола Крискента, равноапостольных Марии Магдалины и Нины, великомучеников Пантелеимона Целителя, Димитрия Солунского, мученика Трифона, Харлампия, Анфима Никомидийского, мучениц Варвары, Ирины, преподобных Исаакия Дамаскина, Иова и Амфилохия Почаевских, Пелагеи Палестинской, святителей Григория Богослова, Иакова Персиянина, Иоанна Милостивого.

Святыни сопровождали: наместник Успенской Почаевской лавры митрополит Почаевский Владимир, наместник Введенского монастыря г. Киева епископ Фастовский Дамиан, наместник Рождества Богородицы Десятинного монастыря г. Киева архимандрит Гедеон (Харон), монахи Почаевской лавры.

Перед полетом в Десятинном монастыре была совершена Божественная литургия.

Самолет со святынями трижды облетел Киев. Дальнейший маршрут Крестного хода был таким: Чернигов - Конотоп - Сумы - Глухов - Харьков - Изюм - Луганск - Донецк - Мариуполь - Керчь - Севастополь - Симферополь - Херсон - Николаев - Одесса - Измаил - Черновцы - Ивано-Франковск - Мукачево - Ужгород - Львов - Ровно - Житомир - Киев.

Вернувшись в столицу, в Введенском монастыре перед святынями был отслужен благодарственный молебен.

Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии"

Фото Максима Брусники, Фотолетопись.