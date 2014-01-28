Наместники монастырей с чудотворными иконами на самолете облетят Украину

28 января, из киевского аэропорта «Жуляны» поднялся в небо самолет с необычными пассажирами.

Архиереи Украинской Православной Церкви, монахи и... почитаемые в народе святыни нашей земли — чудотворные иконы Божьей Матери и ковчег с мощами святых — облетят за ближайшие 7 часов Украину, совершив в небе над ней крестное знамение. Во время полета будет совершаться молитва о мире в Украине.

На проведение воздушного крестного хода дал благословение Блаженнейший Митрополит Владимир. На борту самолета находятся наместник Святой Успенской Почаевской Лавры митрополит Почаевский Владимир, наместник Киевского Введенского монастыря епископ Фастовский Дамиан, наместник Киевского Рождества Богородицы Десятинного монастыря архимандрит Гедеон (Харон) и братия Почаевской Лавры.

Среди святынь, которыми осенят сегодня Украину, — чудотворная Почаевская икона Богородицы, чудотворный образ Божьей Матери «Призри на смирение», Изюмская Пещанская и Десятинная иконы Пресвятой Девы, а также ковчег с мощами святых из Почаевской Лавры.

Перед началом крестного «лёта» утром 28 января в Киевском Десятинном монастыре была совершена Божественная литургия.

После вылета из Киева самолет со святынями несколько раз облетит столицу Украины, после чего совершит такой маршрут: Луганск — Ужгород — Симферополь — Харьков. Совершив таким образом крестное знамение над Украиной, крестный ход со святынями вернется в Киев.

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СПРАВКА

Почаевская икона Божией Матери — почитаемая чудотворной древняя святыня хранится в Успенской Почаевской Лавре. По преданию, она была подарена инокам дворянкой Анной Гойской, которая в 1559 году получила её в дар от проезжавшего мимо Почаева митрополита Неофита, будущего константинопольского патриарха.

Наиболее известное чудо: избавление Успенской Почаевской лавры от турецкой осады 20-23 июля 1675 года.

Утром 23 июля с восходом солнца татары держали последний совет о штурме обители, игумен же велел петь акафист Божией Матери. С первыми словами «Взбранной Воеводе» над храмом внезапно явилась Сама Пречистая Богородица… Преподобный Иов находился близ Божией Матери, кланяясь Ей и молясь о защите обители. Татары приняли небесное воинство за привидение, в смятении стали стрелять в Пресвятую Богородицу и преподобного Иова, но стрелы возвращались назад и ранили тех, кто их пускал. Ужас охватил неприятеля. В паническом бегстве, не разбирая своих, они убивали друг друга. Защитники монастыря устремились в погоню и захватили многих в плен.

Чудотворный образ Божьей Матери «Призри на смирение» (XIX в.) — прославившаяся чудесным явлением - нерукотворным отпечатком на стекле - была принесена в дар Введенскому храму осенью 1992 года схимонахиней Феодорой. Монашеская жизнь в этой обители тогда только начиналась. Изготовили специальный киот, и икона была установлена в храме, слева от иконостаса.

Летом 1993 года настоятель Введенской общины, игумен Дамиан обратил внимание на потемневшие краски иконы, находящейся в деревянной раме под стеклом. Было принято решение пригласить реставраторов, чтобы определить причины изменения красочного слоя. Однако 1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, когда рама со стеклом была снята, все присутствовавшие увидели, что тональность красок на иконе не изменилась, а на стекле с обратной стороны явился чудесный серебристый отпечаток, в точности повторивший силуэты Богоматери и Младенца.

В результате исследований киевских ученых было установлено, что светло-серого цвета отпечаток на стекле органического происхождения и является нерукотворным отражением Богоматери и Младенца, который на темном фоне выглядит негативом, а на белом - позитивом. Стекло с отображением было установлено в киоте рядом с иконой. От самой иконы и от нерукотворного ее отпечатка на стекле стали происходить исцеления.

Впервые святыня явилась в 1420 году в утешение и ободрение псковичей во время большого голода.

Икона хранилась в Пскове, предполагают, что чудотворный образ погиб во время стихийного бедствия. До нас дошли два списка этой иконы. Один находится в Киевском Флоровском Вознесенском женском монастыре, второй украшает главный храм в Киевском Свято-Введенском мужском монастыре.

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Изюмская Пещанская икона Пресвятой Девы — явление Песчанской иконы Богородицы связывают с именем святителя Иоасафа Белгородского, который обнаружил ее в 1754 году в притворе Вознесенского храма г. Изюм. С того времени известно множество случаев чудесного исцеления после молитвы перед чудотворным образом. Впоследствии икона была перенесена в пос. Пески, а с 1990-х годов XX века находится в Вознесенском кафедральном соборе г. Изюм.

Одно из чудес от иконы — прекращение холеры в городе Изюм:

В 1830 г. в г. Изюме появилась холера, и в такой беде Песчанская икона Божией Матери явилась истинным утешением для всех жителей Изюма и его окрестностей. Пораженные холерой, изюмцы прибегали к помощи Царицы Небесной, подняли Её чудотворную икону, торжественно принесли в Изюм и на площади отслужили трогательный молебен, потом обошли с иконою все дома изюмских жителей, окропили их св. водой, вознося горячие молитвы Царице Небесной о прекращении лютой болезни. Вслед за тем холера внезапно прекратилась, так что все жители считали такое быстрое прекращение эпидемии чудесным знамением от Песчанской чудотворной иконы Божией Матери.

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Десятинная иконы Пресвятой Девы — как сообщает Церковное предание, икона была писана святым апостолом и евангелистом Лукой. Многие столетия она находилась в Византии. Более тысячи лет назад, накануне Крещения Руси, список с нее привез на свою родину из Корсуни (Херсонеса) святой равноапостольный князь Владимир и установил его в возведенной в X веке Десятинной церкви. Икона пятьсот лет хранилась в этой церкви Киева. В 1240 году во время нашествия татаро-монголов Киев был разрушен. В тяжелую годину татарского погрома икона уцелела. Скорее всего, благочестивые жители Киева ее где-то спрятали. В 1482 году Киев подвергся очередному опустошительному набегу со стороны татар. Вероятно, тогда один из татар содрал с древней иконы Божией Матери богато украшенную ризу, а саму икону бросил в воды Днепра. Но икона Божией Матери уцелела и через некоторое время явилась в Минске на реке Свислочь 13 августа 1500 года. Жители города заметили ее по необыкновенному сиянию, достали из реки и поставили в замковой Рождества-Богородичной церкви, где находилась 116 лет.

В наши дни Митрополит Минский и Слуцкий Филарет велел написать точную копию этого чудотворного образа, приложил к оригиналу и привез в восстановленный и переданный Украинской Православной Церкви Киевский Десятинный храм. По свидетельству наместника новосозданного в Киеве Рождества Богородицы Десятинного мужского монастыря, здесь от этого образа происходит множество чудес. Практически каждый день в обители служат благодарственные молебны по просьбе тех людей, кому Пресвятая Богородицы помогла в их нуждах.

"Православие в Украине"