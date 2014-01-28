В Украине начался воздушный Крестный ход с чудотворными иконами

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, начался воздушный Крестный ход с чудотворными иконами и святынями - иконами Божьей Матери: «Почаевская», «Призри на смирение», «Изюмская (Песчанская)» и «Десятинная», а также с ковчегом с мощами угодников Божьих.

Об этом говорится на официальном сайте УПЦ.

Святыни сопровождают наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Почаевский Владимир, наместник Свято-Введенского монастыря г. Киева епископ Фастовский Дамиан, наместник Рождества Богородицы Десятинного монастыря г. Киева архимандрит Гедеон (Харон), монахи Почаевской лавры.

Перед началом в Десятинном монастыре была совершена Божественная литургия.

Запланировано несколько раз облететь Киев. Дальнейший маршрут построен в виде креста. Из Киева самолет отправится в Луганск, где будет совершена посадка. Из Луганска - в Ужгород, из Ужгорода - в Симферополь, из Симферополя - в Харьков. Из Харькова самолет вернется в Киев.