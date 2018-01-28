Поджигатели Десятинного монастыря предстали перед судом, просьбу депутата Луценко не удовлетворили

В субботу, 27 января, в Киеве состоялся суд над двумя подозреваемыми, которые учавствовали в поджеге храма Десятинного монастыря УПЦ.

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Как сообщает корреспондент "УНИАН-Религии", состоялись судебные заседания, во время которых была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, или внесение залога в сумме 2,160 млн. грн. для одного из них.

Об этом также сообщает сайт Десятинного монастыря.

Организация "С14" прокомментировала решение суда на своей странице в Фейсбук.

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"Одному из казаков дали 60 суток с залогом 2 млн гривен. Несмотря на то, что на поруки принимал И. Луценко и прокурор просил домашний арест. Суд по второму казаку начался", - написали представители организации.

В то же время представители пострадавшей стороны просят о смягчении приговора для правонарушителей.

"Несмотря на дикость и жестокость совершенного этими людьми преступления, мы молимся за них и просим суд смягчить меру наказания. Сегодня нашему адвокату на суде отказали в слове, чтоб донести нашу позицию о смягчении приговора. Мы будем придерживаться этой позиции в апелляции. Также мы призываем всех к миру, не в коем случае не поддаваться провокациям подстрекателей и тех, кто им гарантировал безнаказанность пытаясь чужими руками пролить кровь невинных женщин и детей", - выразили свою позицию представители Десятинного монастыря.

Напомним, 25 января радикалы "посетили" Десятинный монастырь столицы и повредили имущество общины, а неизвестные ночью пытались совершить поджог.