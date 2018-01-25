Радикалы "посетили" в Десятинный монастырь столицы и повредили имущество общины, а неизвестные ночью пытались совершить поджог

Представители праворадикальной организации «С14» 25 января совершили акт вандализма в Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Молодчики, часть из которых прикрывала лицо масками, срезали металлические конструкции вокруг монастырского храма и расклеивали на стенах обители открытки с дезинформацией об Украинской Православной Церкви. На протесты прохожих по недопущению осквернения храма, радикалы отвечали бранью.

По прибытии на место разбоя оперативной группы Государственной службы охраны праворадикалы оставили обитель.

Накануне ночью неизвестные пытались поджечь этот же храм, в результате чего обгорели входные двери.

Злоумышленников удалось задержать с поличным — с канистрами топлива.

Ранее сообщалось о десятках попыток поджогов столичных храмов и отсутствии результатов расследования этих преступлений.