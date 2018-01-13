Митрополит Лука считает, что война против УПЦ МП - это "удар по единой стране Украина"

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) заявил о возможном давлении на священника Анатолия (Ревтова), который критиковал деятельность Запорожской епархии УПЦ.

Как сообщает корреспондент "УНИАН-Религии", об этом владыка сказал 12 января на брифинге в Запорожье.

«Вчера вечером, меня набирает отец Анатолий и говорит: «Владыко, я прошу прощения за все то, что я сказал. Это были эмоции, я не прав, я понимаю, что своими действиями врежу своей матери Церкви. Кроме этого мне звонят разные СМИ, просят дать комментарий как это так. Я не хочу быть источником конфликта, я вас прошу, давайте вместе выступим пред журналистами», - процитировал его слова архиерей.

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По словам владыки Луки, во время проведения брифинга телефон отца Анатолия не отвечал, а на сам брифинг он не пришел.

«И я понимаю. Скорее всего его запугали и делается это для того чтобы продолжать ажиотаж, который происходит вокруг нашей Церкви. Это война не с Запорожской епархией, не с УПЦ МП, идет удар по единой стране Украина», - считает митрополит Лука.

Глава Запорожской епархии уверен, что священник Анатолий (Ревтов) может вернуться в лоно Православной Церкви, но для этого ему нужно покаяться, и первый шаг уже сделан.

«Достаточно того, что он вчера мне позвонил, сообщил, что был не прав и сказал: давайте вместе выступим. Если человек покается, он будет восстановлен в церковном служении. И я надеялся, что сегодня это все произойдет. Мы молимся за отца Анатолия и мы надеемся, Господь не оставит его и укрепит», - говорит иерарх.

Митрополит Лука также прокомментировал факт возбуждения уголовного дела против представителей Запорожской епархии УПЦ.

«Я узнал из официального заявления, что мы разжигаем межрелигиозную вражду. Но оскорбляют нас. А мы "разжигаем"… Своим присутствием?! Но мы граждане Украины. Мы ничего не запрещаем. У нас есть каноны, которыми мы живем две тысячи лет. Я готов объяснить и дать показания, мне нечего боятся», - резюмировал митрополит.

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Как сообщалось ранее, на епархиальном собрании Запорожской епархии УПЦ иерей Анатолий (Ревтов) публично объявил о своем решении выйти из Украинской Православной Церкви, заявив о якобы ущемлении его прав. После ряда публикаций в СМИ, священник позвонил правящему архиерею и предложил провести совместный брифинг, на котором собирался раскаятся в своем поступке. Но на брифинг не пришел.

Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии".