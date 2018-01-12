Митрополит Запорожской епархии призвал содействовать ГПУ в расследовании дела о религиозной вражде
Запорожская епархия УПЦ выразила благодарность правоохранителям за начало следственных действий касательно ситуации разжигания религиозной вражды и ненависти в Запорожском крае. Сообщение об этом появилось на официальной странице Запорожской епархии в Фейсбук.
"Надеемся, что расследование будет честным и справедливым, и, наконец, истина станет явной, докажет, что информация распространяемая нечистоплотными журналистами основана лишь на предположениях и допущениях. Всем нам известно изречение Екклесиаста о том, что «всё пройдет, пройдет и это» - уверены, что шум стихнет, из-за безосновательности обвинений, а нападки, перейдут в другой формат, но все это лишь закалит нашу веру, объединит всех нас, ради сохранения целостности нашей Родины", - сообщается на странице епархии.
Митрополит Запорожской епархии выразил надежду на то, что вмешательство ГПУ приведет к объективным результатам.
"Будем молиться, чтобы расследование прошло быстро и лица-участники информационной атаки, которые своими действиями порочат честь нашей Матери-Церкви, будут призваны к ответственности", - заявил митрополит.
Также митрополит Лука призвал содействовать правоохранительным органам в следствии всех священнослужителей и прихожан УПЦ,
"Призываем духовенство и паству оказать содействие правоохранительным органам, а также ежедневно читать акафист Святителю Николаю, дабы по его мольбам Господь вразумил злословящих Матерь-Церковь, и прошу воздать благодарение Богу за то, что Он в эти святые дни дает возможность нам доказать свою веру, а духовные язвы вскрылись и были уврачеваны", - призвал митрополит.