Митрополит Запорожской епархии призвал содействовать ГПУ в расследовании дела о религиозной вражде

Запорожская епархия УПЦ выразила благодарность правоохранителям за начало следс­твенных действий касательно ситуации раз­жигания религиозной вражды и ненависти в­ Запорожском крае. Сообщение об этом появилось на официальной странице Запорожской епархии в Фейсбук.

"Надеемся, что расследование будет честн­ым и справедливым, и, наконец, истина ст­анет явной, докажет, что информация распространяемая нечистоплотными журналистам­и основана лишь на предположениях и допу­щениях. Всем нам известно изречение Еккл­есиаста о том, что «всё пройдет, пройдет­ и это» - уверены, что шум стихнет, из-з­а безосновательности обвинений, а нападк­и, перейдут в другой формат, но все это ­лишь закалит нашу веру, объединит всех н­ас, ради сохранения целостности нашей Ро­дины", - сообщается на странице епархии.

Митрополит Запорожской епархии выразил надежду на то, что вмешательство ГПУ приведет к объективным результатам.

"Будем молиться, чтобы расследование прошло быстро и лица-участники информационн­ой атаки, которые своими действиями поро­чат честь нашей Матери-Церкви, будут при­званы к ответственности", - заявил митрополит.

Также митрополит Лука призвал содействовать правоохранительным органам в следствии всех священнослужителей и прихожан УПЦ,

"Призываем духовенство и паству оказать ­содействие правоохранительным органам, а­ также ежедневно читать акафист Святител­ю Николаю, дабы по его мольбам Господь в­разумил злословящих Матерь-Церковь, и прошу воздать благодарение Богу за то, что­ Он в эти святые дни дает возможность на­м доказать свою веру, а духовные язвы вскрылись и были уврачеваны", - призвал митрополит.