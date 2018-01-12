ГПУ возбудила уголовное дело против представителей Запорожской епархии УПЦ
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении отдельных представителей Запорожской епархии Украинской Православной Церкви по подозрению в дискриминации лиц, не проходивших обряд крещения в УПЦ. Сообщение об этом появилось на сайте ГПУ Украины.
"В четверг, 11 января, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), в отношении свершения отдельными представителями Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), общественной организации «Союз православный «Радомир» и другими неустановленными лицами умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, что привело к тяжким последствиям в виде возникновения столкновений и массовых беспорядков в Запорожской области и других регионах Украины", - сообщается на сайте ведомства.
В качестве обвинения представителям УПЦ вменяется отказ оказывать религиозные услуги представителям других религиозных конфессий.
"Установлено, что представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтения тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями", - сообщает пресс-служба ГПУ.
Запорожская епархия УПЦ выразила благодарность правоохранителям за начало следственных действий касательно ситуации разжигания религиозной вражды и ненависти.
"Надеемся, что расследование будет честным и справедливым, и, наконец, истина станет явной, докажет, что информация распространяемая нечистоплотными журналистами основана лишь на предположениях и допущениях. Уверены, что шум стихнет, из-за безосновательности обвинений, а нападки, перейдут в другой формат, но все это лишь закалит нашу веру, объединит всех нас, ради сохранения целостности нашей Родины", - прокомментировал факт возобновления уголовного дела митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.
Также митрополит призвал духовенство и паству оказать содействие правоохранительным органам, а также ежедневно читать акафист Святителю Николаю, "дабы по его мольбам Господь вразумил злословящих Матерь-Церковь".