ГПУ возбудила уголовное дело против представителей Запорожской епархии УПЦ

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении отдельных представителей Запорожской епархии Украинской Православной Церкви по подозрению в дискриминации лиц, не проходивших обряд крещения в УПЦ. Сообщение об этом появилось на сайте ГПУ Украины.

"В четверг, 11 января, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), в отношении свершения отдельными представителями Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), общественной организации «Союз православный «Радомир» и другими неустановленными лицами умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, что привело к тяжким последствиям в виде возникновения столкновений и массовых беспорядков в Запорожской области и других регионах Украины", - сообщается на сайте ведомства.

В качестве обвинения представителям УПЦ вменяется отказ оказывать религиозные услуги представителям других религиозных конфессий.

"Установлено, что представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтения тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями", - сообщает пресс-служба ГПУ.

Запорожская епархия УПЦ выразила благодарность правоохранителям за начало следс­твенных действий касательно ситуации раз­жигания религиозной вражды и ненависти.

"Надеемся, что расследование будет честн­ым и справедливым, и, наконец, истина ст­анет явной, докажет, что информация распространяемая нечистоплотными журналистам­и основана лишь на предположениях и допу­щениях. Уверены, что шум стихнет, из-з­а безосновательности обвинений, а нападк­и, перейдут в другой формат, но все это ­лишь закалит нашу веру, объединит всех н­ас, ради сохранения целостности нашей Ро­дины", - прокомментировал факт возобновления уголовного дела митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Также митрополит призвал духовенство и паству оказать ­содействие правоохранительным органам, а­ также ежедневно читать акафист Святител­ю Николаю, "дабы по его мольбам Господь в­разумил злословящих Матерь-Церковь".