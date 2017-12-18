В Православной Церкви объяснили запрет на четвертый брак и когда брак считается "утратившим силу"

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда прокомментировал принятие Архиерейским Собором документа о канонических аспектах церковного брака.

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В частности, он отметил, что Русская Православная Церковь не признает понятие церковного развода, есть лишь ситуации, когда брак может быть признан утратившим каноническую силу.

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Согласно документу, «Церковь не разрешает венчать ранее состоявших в трех браках».

«Конечно, Церковь вообще выступает за один брак и любое его расторжения рассматривает как трагедию. Но, по пастырскому снисхождению, допускает второй и даже третий, если на то есть серьезные, уважительные причины. Так вот раньше не было универсального подхода: считать ли только венчанные браки или также невенчанные, но зарегистрированные государством? Ведь Церковь признает и государственные браки. Потому считали по-разному. Сейчас документ определяет однозначно: считаются и те, и другие», - подчеркнул Владимир Легойда.

Вместе с тем он отметил, что понятия "церковный развод" в Церкви не существует.

«Такого термина не существует в каноническом поле. Нет его и в данном документе. А что тогда есть? Есть ситуации, когда церковный брак может быть признан утратившим каноническую силу. Собственно, это и дает возможность заключения нового брака. В документе уточняются те причины, по которым ранее венчанный брак может считаться утратившим силу. В разные времена число таких обстоятельств было разным. Нынешний документ насчитывает их одиннадцать. Когда Церковь говорит, что при определенных обстоятельствах брак может считаться утратившим каноническую силу, ключевое слово здесь «может». То есть «может» — это не значит «должен». В документе прямо говорится, цитирую: «Священнослужителям вменяется в обязанность всячески увещевать лиц, ищущих развода, не принимать поспешных решений, но, по возможности, примириться и сохранить свой брак». А почему надо пытаться сохранить даже такой брак, который дал серьезную трещину? Да потому что любовь сильнее всего. И это самое главное», - заключил представитель Церкви.