Православная Церковь утвердила документ, когда церковный брак считается недействительным - решение Собора

На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви утвержден документ "О канонических аспектах церковного брака", который отныне вступил в силу и в Украинской Православной Церкви.

Важно отметить, что документом запрещается не допускать к Причастию пары, которые живут в невенчанном браке и не считать такой брак блудом.

"Следует иметь особое пастырское попечение о таких людях, разъясняя им необходимость благодатной помощи, испрашиваемой в таинстве Брака", - говорится в утвержденном документе.

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Ниже приводим наиболее важные моменты в части "Признание церковного брака недействительным".

"Освящение брака, совершенное по ошибке (например, при незнании о наличии препятствий) или злоумышленно (например, при наличии установленных церковным законодательством препятствий) может быть епархиальным архиереем признано недействительным.

Исключение составляют венчания, совершенные при наличии таких препятствий, которые могут быть преодолены благословением архиерея (см. пункт в перечня выше), или при недостижении одним из венчанных брачного возраста при условии, что ко времени обнаружения данного обстоятельства брачный возраст был уже достигнут или если в таком браке родился ребенок.

В тех случаях, когда супруги, находящиеся в зарегистрированном браке, принимают православие через таинство Крещения или через чин присоединения, их брак может быть венчан, если к тому нет канонических препятствий.

Церковный брак может быть признан недействительным по заявлению одного из супругов в случае неспособности другого супруга к брачному сожительству по естественным причинам, если таковая неспособность началась до совершения брака и при этом была не известна другой стороне, а также если она не обуславливается преклонным возрастом.

В соответствии с определением Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 гг. обращение по этому поводу к епархиальной власти может быть принято к рассмотрению не ранее, чем через два года со времени совершения брака, причем «указанный срок не обязателен в случаях, когда неспособность супруга несомненна»".