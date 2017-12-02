Церковь утвердила условия вступления в брак и когда венчаться невозможно - решение Собора

На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 1 декабря утвержден документ "О канонических аспектах церковного брака", который отныне вступил в силу и в Украинской Православной Церкви.

Он определяет понятие брака, как "установленный Богом союз мужчины и женщины", говорится в документе, с которым можно ознакомиться на patriarchia.ru. Ниже приводим наиболее важные моменты документа в части "Условия вступления в церковный брак и препятствия к совершению таинства Брака".

"Совершение венчания до государственной регистрации брака допускается исключительно по благословению епархиального архиерея и в особых случаях, например, по причине подтвержденного медицинскими документами тяжелого заболевания, могущего привести к скорой кончине, или ввиду предстоящего участия в военных, а также иных действиях, связанных с риском для жизни, и при условии, что государственная регистрация брака в желаемые сроки невозможна.

Не признается возможным венчание браков, зарегистрированных в соответствии с государственным законодательством, но не соответствующих каноническим нормам (например, при превышении допустимого церковными правилами количества предшествующих браков одним из желающих венчаться или при наличии между лицами, желающими венчаться, недопустимых степеней родства).

Церковь категорически не признаёт и не признает союзы лиц одного пола в качестве брака вне зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством, а также другие формы сожительства, не соответствующие ранее данному определению брака как союза между мужчиной и женщиной.

Церковь благословляет браки тех лиц, которые осознанно приступают к этому Таинству.

Священнослужителю также следует рекомендовать желающим вступить в брак исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин в преддверии венчания.

Таинство Брака не может быть совершено над человеком, отрицающим основополагающие истины христианской веры и нравственности.

Церковь не разрешает венчать следующих лиц:

а) уже состоящих в ином браке, церковном или зарегистрированном государственными органами власти;

б) находящихся между собой в кровном родстве по прямой линии независимо от степени родства (Трул. 54, Вас. Вел. 87, указ Святейшего Синода от 19 января 1810 года);

в) находящихся между собой в кровном родстве по боковой линии (в том числе единокровном и единоутробном) до четвертой степени включительно; браки в пятой и шестой степени бокового кровного родства могут быть совершены с благословения епархиального архиерея (там же);

г) находящихся между собой в тех видах свойства, на которые указано в Трул. 54: «отец и сын с матерью и дочерью, или отец и сын с девами двумя сестрами, или мать и дочь с двумя братьями, или два брата с двумя сестрами»; предусмотренные решениями Святейшего Синода (XVIII-XX вв.) запреты на вступление в брак при иных видах свойства применяются по усмотрению епархиального архиерея;

д) состоящих в духовном родстве:

восприемника с им воспринятой во Святом Крещении, восприемницу с ею воспринятым (указ Святейшего Синода от 19 января 1810 года);

восприемника с матерью воспринятого, а также восприемницу с отцом воспринятой (Трул. 53, указы Святейшего Синода от 19 января 1810 года, от 19 апреля 1873 года и от 31 октября 1875 года).

е) ранее состоявших в трех браках (учитываются браки как венчанные, так и не венчанные, но получившие государственную регистрацию), в которых желающий вступить в новый брак состоял после принятия им Святого Крещения;

ж) состоящих в духовном сане, начиная с посвященных в иподиаконский чин;

з) монашествующих;

и) не достигших брачного возраста согласно государственному законодательству, с учетом исключений, предусмотренных этим законодательством;

к) признанных недееспособными в установленном законом порядке в связи с психическим расстройством, хотя в исключительных случаях епархиальный архиерей может принять решение о возможности вступления таких пар в церковный брак;

л) осуществивших так называемую смену пола;

м) удочеривших с удочеренными, усыновивших с усыновленными, приемных родителей с приемными детьми.

Недопустимо совершение венчания при отсутствии свободного согласия обеих сторон.

Приложение о кровном родстве

В кровном родстве по боковой линии состоят:

во второй степени — родные братья и сестры, в том числе единокровные и единоутробные (здесь и далее);

в третьей степени — дяди и тети с племянниками и племянницами;

в четвертой степени — двоюродные братья и сестры между собой;

двоюродные дедушки и бабушки с внучатыми племянниками и племянницами (то есть с внуками или внучками своих родных братьев или сестер);

в пятой степени — данное лицо с детьми своих двоюродных братьев или сестер;

в шестой степени — троюродные братья и сестры между собой;

данное лицо с внуками и внучками своих двоюродных братьев или сестер.