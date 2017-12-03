Патриарх Иерусалимский обсудил "украинский вопрос" на встрече с Патриархом Кириллом в Москве

Патриарх Иерусалимский Феофил подчеркнул важность единства Православной Церкви и заверил в своей неизменной поддержке канонического православия в Украине, пожелав терпения православному народу Украины.

Об этом он сказал 2 декабря на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в храме Христа Спасителя в Москве, говорится в сообщении Службы коммуникации ОВЦС РПЦ.

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В свою очередь Патриарх Кирилл выразил благодарность Патриарху Феофилу за поддержку канонической Церкви в Украине и просил его молитв "о прекращении нестроений в Украине и укреплении единства Русской Православной Церкви".

«Конечно, наша Церковь в тяжелом положении, ее называют Церковью страны-агрессора. В Раде сейчас лежат дискриминационные законы, направленные на борьбу с нашей Церковью», - сказал Патриарх Кирилл.

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В частности он отметил, что один из рассматриваемых законопроектов предполагает особый контроль государства за всеми кадровыми назначениями в УПЦ. Предстоятель РПЦ напомнил, что такого не было даже в Советском Союзе.