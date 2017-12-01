Независимость УПЦ: что произошло в Москве - архиепископ Климент (укр.)

У Москві 30 листопада відбулось внесення доповнень до статуту Руської православної церкви. Було ще раз підкреслено особливий статус Української православної церкви.

Всі архієреї Руської православної церкви, близько 350 осіб, що зібрались у Москві (а мова про управлінців єпархій не лише на пострадянському просторі, але й у Європі, Латинській та Північній Америках), одностайно проголосували за внесення відповідного розділу до статуту, яким визначаються права Української православної церкви серед інших церков світового православ`я.

Ще у 1990 році Українська православна церква отримала від московського патріарха документ, у якому вона визначалась із статусом самокерованої та незалежної у своєму управлінні. Архієреї документально наголосили на цьому статусі й особливих правах, які набагато ширші, аніж права багатьох інших православних церков у різних кінцях світу.

УПЦ саме обирає свого главу – Блаженнішого митрополита Київського і всієї України, українські єпископи обираються лише синодом УПЦ, жоден єпископ з Росії не має права брати участь в роботі будь-яких керівних органів УПЦ.

Впродовж 27 років особливі права української церкви постійно доповнювались та розширювались.

Ті, хто говорять, що Українська православна церква н емає самокерованості, помилялись. Насправді українські архієреї завжли визначали головні аспекти церковного життя самостійно. Однак, листопадові доповнення об’єднали всі норми церковного управління в Україні прийняті з 1990 року в один документ.

Архієпископ Климент (Вечеря),

Факти ICTV, за сприяння Центру інформації УПЦ.