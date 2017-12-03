Архиерейский собор РПЦ призвал к молитве за освобождение военнопленных на Донбассе

Архиерейский собор Русской Православной Церкви призвал к молитве за освобождение военнопленных на Донбассе.

Об этом говорится в итоговом Постановлении, принятом участниками Архиерейского Собора РПЦ, который был обнародован 2 декабря, в день его закрытия, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

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«Архиерейский Собор призывает мировое сообщество содействовать восстановлению прочного и справедливого мира на земле Украины, — говорится в 27 пункте Постановления. — Собор одобряет усилия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия по освобождению военнопленных и призывает к молитве об избавлении плененных».

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Во время своего выступления на пленарном заседании Патриарх Кирилл также отметил положительную роль деятельности Украинской Православной Церкви по освобождению военнопленных.

В УПЦ напоминают, что за время вооруженного конфликта на Донбассе усилиями Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и духовенства различных епархий УПЦ было освобождено из плена 15 украинских военных. С просьбой содействовать процессу освобождения военнопленных на Донбассе к президенту России Владимиру Путину обращался Патриарх Кирилл, что было положительно оценено Службой безопасности Украины.