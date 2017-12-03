Митрополит Антоний рассказал, что значит особый статус УПЦ и принятие Собором РПЦ этого предложения

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) отметил, что обращение Митрополита Онуфрия к Архиерейскому Собору по поводу отражения особого статуса УПЦ и принятие Собором РПЦ этого предложения является документальным закреплением уже существующего и действующего статуса.

"Украинская Православная Церковь это поместная Церковь Украины в составе Русской Православной Церкви. При этом, УПЦ является самоуправлемой и обладает правами широкой автономии. Она сама избирает собственного Предстоятеля и епископов, самостоятельно ведет административную и хозяйственную деятельность. Высшая власть в Украинской Православной Церкви принадлежит Собору, который созывается в составе епископов, клириков и мирян УПЦ.

Эти права были получены решением Архиерейского собора РПЦ еще в 1990 году.

Но так сложилось, что некоторые положения устава Украинской Православной Церкви официально не были отображены в уставе Русской Православной Церкви. И это создавало почву для многочисленных спекуляций на тему фактического статуса УПЦ.

Особенную остроту этот вопрос получил сейчас во время гражданских противостояний в Украине. Украинскую Церковь обвиняют в том, что она полностью «зависит от Москвы», что она не имеет своего голоса...

Обращение Блаженнейшего Митрополита Онуфрия к Архиерейскому Собору Русской Православной Церкви по поводу отражения в уставе РПЦ особого статуса УПЦ и принятие Собором этого предложения не означает каких-либо изменений в управлении Украинской Церкви. Это всего лишь документальное закрепление уже существующего и действующего статуса. Это расстановка всех точек над “і”. Здесь не о чем переживать и драматизировать".

По материалам "Правмир"