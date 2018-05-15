http://foto.patriarchia.ru

Какие решения принял Архиерейский Собор-2017

20:11, 02 декабря 2017
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http://foto.patriarchia.ru

Сегодня в Москве завершил работу Архиерейский Собор РПЦ, в котором принимают участие епископы Украинской Православной Церкви.

Для удобства читателей "УНИАН-Религии" и всех, кто интересуется документами, принятыми 29 ноября - 2 декабря на Архиерейском Соборе РПЦ - в том числе, в части Украинской Православной Церкви, мы собрали ссылки на них.

Положение о монастырях и монашествующих,

Определения «Об общецерковном прославлении ряда местночтимых святых», 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви и другие документы Русской Православной Церкви», 

«Об избрании членов Общецерковного суда Русской Православной Церкви», 

«Об обращении бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета»,

документ «О канонических аспектах церковного брака»,

новая редакция Положения о наградах Русской Православной Церкви,

Постановления и Послание Архиерейского Собора.

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