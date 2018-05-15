Какие решения принял Архиерейский Собор-2017

Сегодня в Москве завершил работу Архиерейский Собор РПЦ, в котором принимают участие епископы Украинской Православной Церкви.

Для удобства читателей "УНИАН-Религии" и всех, кто интересуется документами, принятыми 29 ноября - 2 декабря на Архиерейском Соборе РПЦ - в том числе, в части Украинской Православной Церкви, мы собрали ссылки на них.

Положение о монастырях и монашествующих,

Определения «Об общецерковном прославлении ряда местночтимых святых»,

«О внесении изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви и другие документы Русской Православной Церкви»,

«Об избрании членов Общецерковного суда Русской Православной Церкви»,

«Об обращении бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета»,

документ «О канонических аспектах церковного брака»,

новая редакция Положения о наградах Русской Православной Церкви,

Постановления и Послание Архиерейского Собора.