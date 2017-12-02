Православная Церковь утвердила документ о браках с "инославными христианами" - решение Собора

На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви утвержден документ "О канонических аспектах церковного брака", который отныне вступил в силу и в Украинской Православной Церкви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Церковь утвердила документ, когда церковный брак считается недействительным - решение Собора

Из документа следует, что РПЦ "как в прошлом, так и сегодня находит возможным совершение браков православных христиан с католиками, членами Древних Восточных Церквей и протестантами, исповедующими веру в Триединого Бога, при условии благословения брака в Православной Церкви и воспитания детей в православной вере".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Церковь утвердила условия вступления в брак и когда венчаться невозможно - решение Собора

Такой же практики на протяжении последних столетий придерживаются в большинстве Православных Церквей

Ниже приводим наиболее важные моменты в части "Браки с инославными христианами".

"Древние церковные каноны (Трул. 72, Лаод. 31) ради защиты Церкви от распространения ереси запрещали православным христианам вступать в брак с еретиками. Этот подход и ныне должен применяться по отношению к членам еретических и раскольнических сообществ, враждебных Церкви и создающих угрозу ее единству.

Иной подход, основанный на принципе икономии, применяется в отношении браков с представителями тех инославных сообществ, которые не враждебны Православной Церкви.

Благословение епархиального архиерея на вступление в такой брак может быть преподано православной стороне в ответ на письменное прошение, которое должно сопровождаться согласием неправославной стороны на то, чтобы дети были воспитаны в православной вере.

Тот же подход применяется в отношении венчания православных христиан со старообрядцами".