Предстоятель РПЦ доложил 347 архиереям о событиях, которые произошли после его встречи с Папой Римским

Встреча на Кубе в феврале 2016 года стала важным шагом к развитию сотрудничества между Русской Православной Церковью и Римско-Католической Церковью в сфере общественной проблематики и к решению вопросов современности совместными усилиями двух крупнейших Церквей христианского мира.

Об этом сказал предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в своем выступлении на Архиерейском Соборе, который открылся сегодня в Москве, сообщает Информационная служба Архиерейского Собора.

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«Высокая степень взаимопонимания была явлена в ходе моей встречи с Папой Римским Франциском 12 февраля в Гаване», ― сказал Патриарх Кирилл.

Он напомнил, что главной причиной организации встречи на Кубе стала трагическая ситуация, в которой оказались христиане на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

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«В Совместном заявлении, которое мы с Папой Франциском подписали по итогам встречи, содержится призыв к мировому сообществу сделать все возможное для прекращения насилия в ближневосточном регионе, чего невозможно добиться без скоординированных действий всех сил, противостоящих экстремизму», - сказал Патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ отметил, что вскоре после этого совместного обращения трагедию христиан в Сирии на Западе стали открыто называть геноцидом, соответствующие заявления сделали Государственный департамент и Конгресс США.

«Теперь настало время всерьез задуматься о разрешении проблем, с которыми Сирия столкнется после установления мира в этой стране. Важнейшим вопросом является создание условий для безопасного проживания христиан и возвращения беженцев. Необходимо восстановление разрушенных храмов, инфраструктуры и жилья», - напомнил Патриарх Кирилл.

Он рассказал, что конкретным шагом по развитию православно-католического взаимодействия в этой области стал визит группы представителей Русской Православной и Римско-Католической Церквей в Ливан и Сирию в апреле 2016 года. «Проведенные в ходе поездки консультации с представителями местных конфессий должны послужить основой для разработки дальнейших совместных проектов, направленных на поддержку терпящих бедствие братьев и сестер», - сказал Патриарх Кирилл.

В 2017 году православные и католики организовали ряд совместных мероприятий в защиту ближневосточных христиан. В январе в Париже прошел V Европейский православно-католический форум, посвященный проблеме террористической угрозы, напрямую связанной с ситуацией на Ближнем Востоке и затрагивающей сегодня всех без исключения. В своем заключительном послании участники форума заявили о необходимости тесного взаимодействия православных и католиков перед вызововами, которые переживает современный мир, выразили солидарность со страждущими христианами Ближнего Востока, Африки и Азии и осудили любые формы дискриминации по религиозному признаку.

Важным событием стал Всемирный саммит в защиту гонимых христиан в мае этого года в столице США Вашингтоне и собравший 600 делегатов из 136 стран. Саммит был организован благодаря совместной инициативе РПЦ и Евангелистской ассоциацией Билли Грэма. К участию в нем были приглашены представители Поместных Православных Церквей, Римско-Католической Церкви, различных протестантских деноминаций, а также Древних Восточных (ориентальных) Церквей. Самое активное участие в саммите приняли архиепископ Вашингтонский кардинал Дональд Вюрл и представители Папского совета по содействию христианскому единству.

Христианские и мусульманские общины России, в том числе Русская Православная Церковь и Римско-Католическая Церковь, объединят свои усилия по сбору средств, необходимых для страждущего населения Сирии.

Важное место в подписанной Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Папой Римским Франциском Совместной декларации занимает призыв к деятельному миротворчеству и общественной солидарности в Украине.

«И Священноначалие Русской Православной Церкви, и Святой Престол не раз подчеркивали, что единственным способом решить украинский конфликт является претворение в жизнь Минских соглашений. Важной предпосылкой для достижения межконфессионального согласия в Украине стало заявление о том, что уния не является средством для достижения единства между Церквами и что в православно-католических отношениях недопустим прозелитизм в любых видах. Впервые в истории такая оценка унии и прозелитизма была сделана не только с православной стороны, но и со стороны главы римско-Католической Церкви», - сказал Патриарх Кирилл.

Патриарх также с благодарностью упомянул поддержку Украинской Православной Церкви со стороны Святого Престола, выразившуюся в осуждении дискриминационных по отношению к крупнейшей в Украине христианской общине законов № 4128 и № 4511, проекты которых были вынесены на обсуждение Верховной Рады.

Также положительным результатом встречи в Гаване стало беспрецедентное событие ― принесение части мощей святителя и чудотворца Николая из Бари в Москву и Санкт-Петербург в мае-июле. «Только благодаря договоренности, достигнутой в ходе Гаванской встречи, стало возможным принесение в Россию мощей святителя Николая Чудотворца, в течение 930 лет никогда не покидавших Бари», ― констатировал Предстоятель Русской Православной Церкви. Упомянув о том, что за два месяца пребывания честных мощей в Москве и Петербурге им смогли поклониться миллионы верующих из России, Белоруссии, Молдовы и других стран.