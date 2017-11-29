Начал работу Архиерейский Собор РПЦ, в котором принимают участие архиереи УПЦ

В Москве под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 29 ноября началось первое пленарное заседание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. К работе Собора приглашены все правящие и викарные архиереи УПЦ, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

К участию в Архиерейском Соборе приглашены иерархи, которые пребывают на покое, однако они не имеют права голоса относительно принятия соборных решений.

На сегодняшний день в Русской Православной Церкви – 377 архиерея, 293 из которых управляют епархиями. Архипастырей Украинской Православной Церкви – 92, в том числе правящих 52, викарных – 33, находящихся на покое – 7.

В состав Президиума Собора кроме Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, постоянного члена Священного Синода РПЦ, входит митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф, который является временным членом зимней сессии Синода.

В состав Редакционной комиссии, которой предстоит формулировать решение Собора согласно результатам соборных дискуссий, был избран представитель УПЦ – архиепископ Обуховский Иона, викарий Киевской митрополии.

Одними из первых вопросов, который рассмотрели архиереи, стали доклад Святейшего Патриарха Кирилла и Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, в котором Предстоятель УПЦ охарактеризовал основные аспекты свершения Православной Церковью своей спасительной миссии среди народа Украины.

Как сообщает информационная служба Архиерейского Собора, в день начала работы Собора на заседание прибыли 347 архиереев из 386 значащихся в списках членов Архиерейского Собора, включая приглашенных на Собор архиереев на покое. Из 347 присутствующих архипастырей ― 272 управляющих епархиями, 68 викарных, 7 архиереев на покое.

***Архиерейский Собор является высшим органом иерархического управления Русской Православной Церкви и состоит из епархиальных и викарных архиереев, созывается Патриархом Московским и всея Руси (Местоблюстителем) и Священным Синодом не реже одного раза в четыре года и в преддверии Поместного Собора, а также в исключительных случаях. В обязанности Архиерейского Собора входит: сохранение чистоты православного вероучения и норм христианской нравственности; принятие Устава Русской Православной Церкви и внесение в него изменений и дополнений; хранение догматического и канонического единства Русской Православной Церкви; решение принципиальных богословских, канонических, богослужебных и пастырских вопросов, касающихся как внутренней, так и внешней деятельности Церкви; канонизация святых и толкования богослужебных чинопоследований; компетентное истолкование святых канонов и иных церковных законоположений; выражение пастырской озабоченности проблемами современности; определение характера отношений с государственными органами; поддержание отношений с Поместными Православными Церквам; создание, реорганизация и ликвидация самоуправляемой Церкви, экзархатов и епархий, а также определение их границ и наименований; создание, реорганизация и ликвидация Синодальных учреждений; наблюдение за воплощением в жизнь решений Поместного Собора и многое другое. Архиерейский Собор является церковным судом высшей инстанции.

Программа нынешнего Собора включает юбилейные торжества, посвященные 100-летию восстановления Патриаршества и интронизации Патриарха Тихона, которая состоялась 4 декабря 1917 года, на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в Успенском соборе Кремля.

Напомним, накануне, 28 ноября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие в работе Священного Синода РПЦ.