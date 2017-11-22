Общецерковное почитание украинских святых рассмотрят на Архиерейском соборе РПЦ

19:38, 22 ноября 2017
Православие
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Роспись купола Храма Христа Спасителя

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви рассмотрит возможность общецерковного прославления местночтимых украинских святых, сообщает "Интерфакс-Религия". 

«Среди святых, которые, возможно, будут прославлены как общецерковно почитаемые на предстоящем Архиерейском Соборе, как мы ожидаем, целый ряд подвижников, подвизавшихся в Украине», – рассказал 22 ноября заместитель председателя ОВЦС РПЦ протоиерей Николай Балашов.

Он пояснил, что эти святые и прежде почитались Украинской Православной Церковью, но Архиерейский Собор рассмотрит возможность их почитания на всей канонической территории Московского Патриархата. 

В предстоящем соборе примут участие 377 православных архиереев из 22 стран мира, подтвердили свое участие почти все украинские архиереи. Кроме того, ожидается присутствие высоких гостей из других поместных Православных церквей мира. 

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