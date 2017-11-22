Общецерковное почитание украинских святых рассмотрят на Архиерейском соборе РПЦ

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви рассмотрит возможность общецерковного прославления местночтимых украинских святых, сообщает "Интерфакс-Религия".

«Среди святых, которые, возможно, будут прославлены как общецерковно почитаемые на предстоящем Архиерейском Соборе, как мы ожидаем, целый ряд подвижников, подвизавшихся в Украине», – рассказал 22 ноября заместитель председателя ОВЦС РПЦ протоиерей Николай Балашов.

Он пояснил, что эти святые и прежде почитались Украинской Православной Церковью, но Архиерейский Собор рассмотрит возможность их почитания на всей канонической территории Московского Патриархата.

В предстоящем соборе примут участие 377 православных архиереев из 22 стран мира, подтвердили свое участие почти все украинские архиереи. Кроме того, ожидается присутствие высоких гостей из других поместных Православных церквей мира.