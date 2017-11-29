В РПЦ 303 епархии, почти 40 тыс духовенства, более 36 тыс храмов и почти тысяча монастырей - Архиерейский Собор

Русская Православная Церковь объединяет 303 епархии, то есть на 10 больше, чем в 2016 году и на 144 больше, чем в 2009 году. Об этом рассказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая 29 ноября с докладом на открытии Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, сообщает информационная служба Архиерейского Собора.

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В межсоборный период были созданы три митрополии ― теперь их число достигло шестидесяти.

Работа по совершенствованию статистики, которая ранее велась в российских епархиях, частично охватила и другие страны канонической территории, а также заграничные епархии и приходы, отметил Предстоятель русской Православной Церкви. В частности, были скорректированы данные некоторых епархий, которые ранее при подсчетах не различали штатных и заштатных клириков. Эта скрупулезная работа продолжается.

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В настоящее время штатное духовенство Русской Православной Церкви состоит из 39 414 клириков, включая 34 774 штатных пресвитера и 4 640 диаконов. За год штатное духовенство приросло на 521 клирика. Это стабильное в последние годы значение показателя роста числа духовенства. Если же говорить о суммарном числе штатного и заштатного духовенства, то оно составляет более 40 тысяч клириков (представлены данные на начало 2017-го, поскольку статистика по числу духовенства и храмов подводится в первые месяцы каждого года).

В Русской Православной Церкви 36 878 храмов или иных помещений, в которых совершается Божественная литургия. Эта статистика включает в себя данные по дальнему зарубежью и соответствует годовому росту в 1 340 храмов. Кроме того, насчитывается 462 мужских монастыря, то есть на 7 больше, чем годом ранее, и 482 женских монастыря, то есть на 11 больше, чем годом ранее.

В дальнем зарубежье действуют более 900 приходов и монастырей Русской Православной Церкви, включая приходы Русской Зарубежной Церкви. «Практически при каждой общине Московского Патриархата в дальнем зарубежье имеются воскресные школы, катехизические курсы, проводятся мероприятия, содействующие сохранению родного языка и культуры, а также воспитанию подрастающего поколения», ― упомянул Патриарх Кирилл.

Из важных событий для приходов зарубежья Патриарх Кирилл отметил освящение в 2016 году нового кафедрального собора Корсунской епархии в Париже и обновленного после капитальной реставрации собора в Лондоне.