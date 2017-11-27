Об "украинском вопросе" на Архиерейском соборе РПЦ рассказал митрополит Иларион (Алфеев)

На Архиерейском соборе Русской Православной Церкви, который откроется 29 ноября в Москве, может быть рассмотрен вопрос церковного раскола в Украине. Об этом сказал в интервью накануне события председатель ОВЦС РПЦ митрополит Иларион (Алфеев).

"Я не хотел бы предопределять дискуссии на Соборе по международным темам, но, думаю, что, конечно, невозможно будет обойти ситуацию на Украине. Она остается крайне напряженной и опасной для канонической Украинской Православной Церкви, подвергающейся дискриминации со стороны нынешних украинских властей. Думаю, что внимание должно быть уделено и проблеме церковного раскола на Украине, который, к сожалению, уже четверть века остается неуврачеванным",- отметил митрополит Иларион.

Оценивая перспективы уврачевания церковного конфликта в Украине он назвал два принципа, на котором строится Архиерейский собор.

"Ну, будем смотреть. Невозможно предсказать, как пойдут дискуссии на Архиерейском Соборе, несмотря на то, что есть темы, которые подготовлены. Но Собор всегда строится на двух принципах - это свободные дискуссии его членов и это действия Святого Духа, который направляет эти дискуссии. Я думаю, мы должны быть открытыми к тому, что Святой Дух подскажет нам какие-то решения, о которых мы, может быть, и не догадываемся", - сказал митрополит Иларион.

С 29 ноября по 2 декабря в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве пройдет Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. В Архиерейском Соборе участвовуют епископы из 22 стран мира, в том числе из Украинской Православной Церкви.