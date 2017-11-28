Завтра на Архиерейском соборе РПЦ в Москве соберутся епископы из 22 стран мира

Православные архиерееи из 22 стран мира примут участие в Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, который состоится 29 ноября - 4 декабря в Москве. Данный Собор приурочен к 100-летию Патриаршей интронизации святителя Московского Тихона.

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"Решение о восстановлении Патриаршества было принято в самый критический момент нашей истории, когда к власти пришли большевики. Это было, несомненно, промыслительное событие, потому что Патриарх стал гарантом духовного единства, которое было особенно необходимо в годы жесточайших гонений на Церковь. На Архиерейском соборе мы будем вспоминать об этих событиях, о всех жертвах гонений и репрессий, а также говорить о том, какое значение в настоящее время имеет Патриаршество для нашей Церкви", - сказал в интервью накануне открытия Архиерейского Собора глава ОВЦС РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.

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Говоря об оценке революционных событий 1917 года, по словам митрополита Илариона, "исчерпывающая оценка революционным событиям была дана еще в 2000 году, когда Церковь канонизировала новомучеников и исповедников Церкви Русской".

"Власть, которая противопоставляла себя Богу, навязывала людям атеизм и развернула беспрецедентные по масштабам гонения против Церкви, запятнала себя своими преступлениями. И этим преступлениям нет никакого оправдания", - подчеркнул митрополит Иларион.

Архиерейскому cобору принадлежит высшая власть в вероучительных, канонических, богослужебных, пастырских, административных и других вопросах. Архиерейский cобор состоит из епархиальных и викарных архиереев и созывается Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом не реже одного раза в четыре года. В нем принимают участие архиереи Украинской Православной Церкви. В прошлый раз Собор состоялся 2-3 февраля 2016-го.

Сто лет назад, 28 октября 1917 года, на Поместном соборе РПЦ патриархом Московским и всея России был избран митрополит Тихон, впоследствии прославленный в лике святых и возглавивший сонм новомучеников. А его возведение на патриарший престол состоялось 4 декабря 1917 года - в праздник Введения во храм Богородицы.