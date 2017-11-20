В РПЦ запустили сайт, где собраны высказывания предстоятеля за 48 лет служения

Пресс-служба Патриарха Кирилла запустила сайт книги «Мысли. Высказывания. Суждения» на новом ресурсе «Патриарх говорит».

Как говорится в сообщении, сайт содержит рубрикацию книги и весь состав цитат - почти за полвека, с 1969 года по настоящее время. Предусмотрен поиск по цитатам, рубрикам, ключевым словам и источникам. Планируется, что сайт станет платформой для развития проекта, который будет регулярно пополняться мыслями, высказываниями и суждениями Предстоятеля Русской Православной Церкви.

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В сборнике есть высказывания о богословии, Церкви и государстве, о человеке и обществе, о ценностях и мировоззрениях, об истории и будущем, о смысле жизни и смысле веры.

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В книге - 76 рубрик, куда вошли такие темы, как молитва, святость, жертва, идеология, политика, закон, экология, досуг, свобода, постмодерн, смысл жизни, ИНН, семья, Россия, либерализм, традиции, будущее и многие другие. Для составления книги было использовано более 120 источников.