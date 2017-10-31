В РПЦ собрали цитаты Патриарха Кирилла за 48 лет его служения

Наиболее яркие церковные цитаты Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла за все время его служения, начиная с принятия священного сана в 1969 году и по настоящее время, вошли в сборник «Мысли. Высказывания. Суждения», изданный Научным центром «Русская экспертная школа».

Как сообщает открытая православная энциклопедия "Древо", для удобства читателя цитаты распределены по тематическим блокам.

В книге - 76 рубрик, куда вошли такие темы, как молитва, святость, жертва, идеология, политика, закон, экология, досуг, свобода, постмодерн, смысл жизни, ИНН, семья, Россия, либерализм, традиции, будущее и многие другие.

Для составления книги было использовано более 120 источников.

На обложку сборника вынесены слова: "Нравственность всегда первична, а закон вторичен", "Образно говоря, люди являются недоучившимися школьниками, сбежавшими с урока о добре и зле до того, как он начался".