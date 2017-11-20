Предстоятелю РПЦ сегодня исполнился 71 год

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу сегодня исполняется 71 год. День рождения Предстоятель Русской Православной Церкви отмечает богослужением в храме Христа Спасителя, - сообщает ТАСС.

"В день рождения Патриарх Кирилл утром совершит литургию, затем у него обычный рабочий график", - сказал пресс-секретарь патриарха протоиерей Александр Волков.

В день рождения предстоятеля в храме Христа Спасителя будет представлен просветительский проект: новая книга патриарха Кирилла "Мысли. Высказывания. Суждения", где собраны цитаты за 50 лет служения.

*** Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В старших классах совмещал учебу с работой техника-картографа в Ленинградской комплексной геологической экспедиции Северо-Западного геологического управления. В 1969 году был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. С отличием закончил Ленинградскую духовную академию, в 1989 году назначен председателем Отдела внешних церковных сношений, в сан митрополита возведен в 1991 году.

На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 6 декабря 2008 года в связи с кончиной 5 декабря патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго митрополит Кирилл избран местоблюстителем патриаршего престола. Поместный Собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси.