10 цитат митрополита Онуфрия: о современном мире, о судьбе, о человеке и о патриотизме
Сегодня исполняется вторая годовщина избрания Блаженнейшего Митрополита Онуфрия Предстоятелем Украинской Православной Церкви. Центр информации УПЦ публикует некоторые из наставлений Митрополита Онуфрия во второй год служения Предстоятелем УПЦ.
Сегодня исполняется вторая годовщина избрания Блаженнейшего Митрополита Онуфрия Предстоятелем Украинской Православной Церкви.
Центр информации УПЦ публикует некоторые наставления Митрополита Онуфрия из проповедий и интервью во второй год служения Предстоятелем УПЦ.
О вере ума и сердца
Есть вера ума, а есть вера сердца. Вера ума – когда человек признает Бога, но делает, что он хочет. А вера сердца, когда человек верит в Бога, признает Бога и подчиняет свою жизнь, свои поступки божественным законам. Если человек является таким христианином, который не только верит в Бога, но доверяет себя Богу, то этот человек силой благодати Духа Святого превращается в красивое, благородное, духовное существо, через которое прославляется Бог, и которое Бог прославляет еще в этом мире. УНИАН 29.07.2016.
О семье
Семья – это совместный путь и совместный труд. Запрягут, к примеру, в плуг двух коней: один ленивый, а второй трудолюбивый, то трудолюбивый тянет и за ленивого. Такой закон существует и в супружеской жизни. Если один из супругов имеет немощь, второй должен эту немощь на себя взять. И только взаимопомощь и взаимотерпение могут дать положительный результат. Если их не будет, если муж и жена не желают помогать друг другу, то семья не состоится. Православная жизнь 07.07.2016.
О терпении к ближнему
Земная жизнь человека – краткий период времени, имеющий начало и конец. И он дан человеку не для того, чтобы во время этой жизни мы повеселились, попраздновали и отошли в вечность, а чтобы мы показали свою верность Творцу, любовь к Нему и ближнему как носителю образа Божия. Проявление такой любви к Господу бывает самым разнообразным. Иногда она требует от нас небольших жертв, а порой любовь к Богу нужно засвидетельствовать своей жизнью. Преподобные отцы были готовы к тому, чтобы отдать свою жизнь, но не изменить Христу. От нас Господь не требует этой жертвы. Отец желает, чтобы мы хотя бы потерпели своего ближнего – таким, какой он есть. Православная жизнь 24.06.2016.
О современном мире
В современном мире модно быть напористым, надменным, гордым, высоко о себе думать, высоко о себе говорить, отнимать друг у друга, предавать друг друга. Но эти категории не привлекают Святой Дух к человеку. Человек, который живет таким образом, не способен принять в себя благодать Святого Духа. Нам следует не выставлять свои добродетели, а спрятать их от людского взора, потому что, получив награду от людей, мы теряем награду от Бога.
Синодальный информационно-просветительский отдел 07.04.2016
О патриотизме
Патриотизм выражается в том, что если я – патриот, то я хочу блага своей земле, я хочу блага своему народу. Как получить эти блага? Кто податель этих благ? Это – Господь! Господь подает блага, не мы! И так выходит с каждым: если я служу верно Богу, выполняю Божьи уставы, правила, законы, то я и есть патриот, самый лучший, потому что через меня, грешника, который старается выполнить эти законы, идет благословение Божие на всю нашу землю, на наш народ. СПЖ 17.07.2015
О борьбе за человеческую душу
Каждый из нас имеет Ангела Хранителя, который заботится о том, чтобы человек достиг той цели, ради которой он сотворен Богом – вечного спасения и вечной жизни со Христом. Но существуют и темные духи – падшие ангелы, которые пытаются человека ввести в область лжи. Сила дьявола не в том, что он имеет какую-то крепость, в буквальном смысле, а в том, что он человека все время ловит на удочку. Когда человек начинает верить лжи, которую дьявол ему предлагает, тогда он сам идет к нему в сети. Во власти человека принимать одну или другую сторону.
Синодальный информационно-просветительский отдел 22.11.2015
О свободе воли
Свобода воли – это и есть свойство подобия Божьего, которое есть в человеке. Что такое нести в себе подобие? Это значит быть способным наслаждаться счастьем, миром, радостью. Если этого образа не будет в человеке, то он этого не будет испытывать, он будет, как животное – поело, поспало, опять поело, через пару лет пошло в землю, да и конец на том. А образ Божий дает человеку возможность насладиться благами, которые Господь имеет в Себе, и дает через образ этот людям возможность оставаться тут и иметь продолжение этого наслаждения в вечности. Потому Бог и не забирает у человека это свойство.
СПЖ 17.07.2015
О добрых делах
Стало модным, например, что-то сделать на пять гривен, а рекламы с этого – на пять тысяч. Это неправильно. Добро нужно делать так, чтобы левая рука не знала, что делает правая.
Синодальный информационно-просветительский отдел 7.08.2016
О человеке
Человек как картина, которую написал художник. Картина не может сама себе принадлежать, потому что и краски и холст и рамка и красота, которая изображена на картине – все принадлежит художнику. Человек является неповторимой картиной и художник, который написал эту картину – Господь. Мы принадлежим Богу и все наши силы духовные и телесные, таланты это собственность Бога.
УНИАН 06.07.2016
О судьбе
Мы сами творим свою судьбу. Если мы захотим быть с Богом, если мы будем все время противостоять греху, то никто нас не сможет победить. Но если мы этого делать не захотим, то Бог насильно никого не удерживает.
Синодальный информационно-просветительский отдел 10.06.2016
Подготовлено Центром информации УПЦ