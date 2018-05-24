10 цитат митрополита Онуфрия: о современном мире, о судьбе, о человеке и о патриотизме

Сегодня исполняется вторая годовщина избрания Блаженнейшего Митрополита Онуфрия Предстоятелем Украинской Православной Церкви.

Центр информации УПЦ публикует некоторые наставления Митрополита Онуфрия из проповедий и интервью во второй год служения Предстоятелем УПЦ.

О вере ума и сердца

Есть вера ума, а есть вера сердца. Вера ума – когда человек признает Бога, но делает, что он хочет. А вера сердца, когда человек верит в Бога, признает Бога и подчиняет свою жизнь, свои поступки божественным законам. Если человек является таким христианином, который не только верит в Бога, но доверяет себя Богу, то этот человек силой благодати Духа Святого превращается в красивое, благородное, духовное существо, через которое прославляется Бог, и которое Бог прославляет еще в этом мире. УНИАН 29.07.2016.

О семье

Семья – это совместный путь и совместный труд. Запрягут, к примеру, в плуг двух коней: один ленивый, а второй трудолюбивый, то трудолюбивый тянет и за ленивого. Такой закон существует и в супружеской жизни. Если один из супругов имеет немощь, второй должен эту немощь на себя взять. И только взаимопомощь и взаимотерпение могут дать положительный результат. Если их не будет, если муж и жена не желают помогать друг другу, то семья не состоится. Православная жизнь 07.07.2016.

О терпении к ближнему

Земная жизнь человека – краткий период времени, имеющий начало и конец. И он дан человеку не для того, чтобы во время этой жизни мы повеселились, попраздновали и отошли в вечность, а чтобы мы показали свою верность Творцу, любовь к Нему и ближнему как носителю образа Божия. Проявление такой любви к Господу бывает самым разнообразным. Иногда она требует от нас небольших жертв, а порой любовь к Богу нужно засвидетельствовать своей жизнью. Преподобные отцы были готовы к тому, чтобы отдать свою жизнь, но не изменить Христу. От нас Господь не требует этой жертвы. Отец желает, чтобы мы хотя бы потерпели своего ближнего – таким, какой он есть. Православная жизнь 24.06.2016.

О современном мире

В современном мире модно быть напористым, надменным, гордым, высоко о себе думать, высоко о себе говорить, отнимать друг у друга, предавать друг друга. Но эти категории не привлекают Святой Дух к человеку. Человек, который живет таким образом, не способен принять в себя благодать Святого Духа. Нам следует не выставлять свои добродетели, а спрятать их от людского взора, потому что, получив награду от людей, мы теряем награду от Бога.

Синодальный информационно-просветительский отдел 07.04.2016

О патриотизме

Патриотизм выражается в том, что если я – патриот, то я хочу блага своей земле, я хочу блага своему народу. Как получить эти блага? Кто податель этих благ? Это – Господь! Господь подает блага, не мы! И так выходит с каждым: если я служу верно Богу, выполняю Божьи уставы, правила, законы, то я и есть патриот, самый лучший, потому что через меня, грешника, который старается выполнить эти законы, идет благословение Божие на всю нашу землю, на наш народ. СПЖ 17.07.2015

О борьбе за человеческую душу

Каждый из нас имеет Ангела Хранителя, который заботится о том, чтобы человек достиг той цели, ради которой он сотворен Богом – вечного спасения и вечной жизни со Христом. Но существуют и темные духи – падшие ангелы, которые пытаются человека ввести в область лжи. Сила дьявола не в том, что он имеет какую-то крепость, в буквальном смысле, а в том, что он человека все время ловит на удочку. Когда человек начинает верить лжи, которую дьявол ему предлагает, тогда он сам идет к нему в сети. Во власти человека принимать одну или другую сторону.

Синодальный информационно-просветительский отдел 22.11.2015

О свободе воли

Свобода воли – это и есть свойство подобия Божьего, которое есть в человеке. Что такое нести в себе подобие? Это значит быть способным наслаждаться счастьем, миром, радостью. Если этого образа не будет в человеке, то он этого не будет испытывать, он будет, как животное – поело, поспало, опять поело, через пару лет пошло в землю, да и конец на том. А образ Божий дает человеку возможность насладиться благами, которые Господь имеет в Себе, и дает через образ этот людям возможность оставаться тут и иметь продолжение этого наслаждения в вечности. Потому Бог и не забирает у человека это свойство.

СПЖ 17.07.2015

О добрых делах

Стало модным, например, что-то сделать на пять гривен, а рекламы с этого – на пять тысяч. Это неправильно. Добро нужно делать так, чтобы левая рука не знала, что делает правая.

Синодальный информационно-просветительский отдел 7.08.2016

О человеке

Человек как картина, которую написал художник. Картина не может сама себе принадлежать, потому что и краски и холст и рамка и красота, которая изображена на картине – все принадлежит художнику. Человек является неповторимой картиной и художник, который написал эту картину – Господь. Мы принадлежим Богу и все наши силы духовные и телесные, таланты это собственность Бога.

УНИАН 06.07.2016

О судьбе

Мы сами творим свою судьбу. Если мы захотим быть с Богом, если мы будем все время противостоять греху, то никто нас не сможет победить. Но если мы этого делать не захотим, то Бог насильно никого не удерживает.

Синодальный информационно-просветительский отдел 10.06.2016

Подготовлено Центром информации УПЦ