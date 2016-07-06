Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал, как прийти к миру

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал людям о том, как им избавиться от агрессии и жить в мире друг с другом.

По словам Предстоятеля УПЦ, самые актуальные и действенные советы как примириться с собой и окружающими, даны в евангельских заповедях блаженства, сообщает Центр информации УПЦ.

«В первой заповеди говорится: блаженны нищие духом. Что такое духовная нищета? Не зная себя, не зная учения Церкви и святых отцов, мы думаем, что мы сильные, красивые, благородные, и что эти качества являются нашей собственностью. На самом же деле человек как картина, которую написал художник. Картина не может сама себе принадлежать, потому что и краски и холст и рамка и красота, которая изображена на картине – все принадлежит художнику. Человек является неповторимой картиной и художник, который написал эту картину – Господь. Мы принадлежим Богу и все наши силы духовные и телесные, таланты это собственность Бога. Поэтому мы должны правильно использовать эти таланты», - рассказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ добавил, что после осознания того, что ничего своего у человека нет, он отчаивается, но именно так продолжается путь к миру.

«Вторая ступень это заповедь: блаженны плачущие. Человек плачет не от того, что кто-то его обидел или оскорбил, а от того, что он находился в заблуждении и своим заблуждением оскорблял Бога.

Следующая заповедь и ступень: блаженны кроткие. Когда человек начинает сокрушаться и жалеть о том, что он находился в заблуждении, он становится кротким: никого не обижает, не оскорбляет и теряет агрессию. С таким человеком комфортно жить.

После кротости следует заповедь блаженны алчущие и жаждущие правды. Человек начинает жаждать не того, что ему хочется, а того, что Бог хочет от него. Он убеждается, что его правда, какой бы она ни была красивой и привлекательной – приносит ему смерть. А Божья правда, может иногда и горькая, приносит человеку жизнь. Когда человек это понимает, он становится милостив. Он никого не осуждает, а жалеет другого и милует его, как это делает Бог, по отношению к нам грешным.

Следующая ступень: блаженны чистые сердцем, ведь когда человек становится милостивым, у него пропадает агрессия, гордыня и такое сердце способно вместить в себя Бога, а Бог наш является миром и когда Господь вселяется в чистое сердце – человек становится миротворцем. Человек, который наполнен божественной благодатью, от него веет миром, он творит мир вокруг себя. Пусть Господь помогает каждому идти путем божественного закона, даже если это кому-то не нравиться», - подчеркнул Предстоятель УПЦ.