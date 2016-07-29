Предстоятель УПЦ: Если мы хотим мира, мы должны повернуть лицо к Богу

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий во время проповеди в День крещения Киевской Руси рассказал, как стать настоящим христианином.

По словам митрополита Онуфрия, после крещения князем Владимиром Киевской Руси, на территории древнерусского государства появился новый благородный народ, который умеет любить и прощать, сообщает Центр информации УПЦ.

«Святая вера превратила князя Владимира из жестокого и решительного - в мягкого, доброго, сердечного и милосердного правителя. Мы, по милости Божьей, являюемся чадами святого князя Владимира. Чадами по плоти, и чадами по духу. Но для того, чтобы быть чадами по духу, мы должны следовать примеру святого князя Владимира.

Он принял христианство не только как доктрину, как философию, он подчинил свою жизнь этой вере. Потому что есть вера ума, а есть вера сердца. Вера ума – когда человек признает Бога, но делает, что он хочет. А вера сердца, когда человек верит в Бога, признает Бога и подчиняет свою жизнь, свои поступки божественным законам. Если человек является таким христианином, который не только верит в Бога, но доверяет себя Богу, то этот человек уподобляется святому князю Владимиру. Этот человек силой благодати Духа Святого превращается в красивое, благородное, духовное существо, через которое прославляется Бог, и которое Бог прославляет еще в этом мире», - сказал Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что верит в то, что молитва всех паломников, которые прошли Крестным ходом с востока и запада Украины в Киев, будет услышана Господом.

«Мы показали, что хотим мира на нашей земле. Крестный ход был посвящен тому, чтобы мы помолились за любовь и мир в нашей стране, чтобы Бог послал нам добрый разум терпеть и уважать друг друга. Мы верим, что молитва многих людей, которые подняли такой великий подвиг, преодолевая сотни километров в тяготы от жары и тех неудобств, из которых состоят путешествия, будет услышана.

Верим, что Бог умилосердиться над нами, потому что Господь готов дать нам свою милость, только нам надо открыть свои души и вернуть свои лица к нему. Тогда благодать Божия вольется в наши сердца и наши души и мир воцарится внутри нас, и из нас пойдет в наши семьи, всю страну и народ», - сказал Митрополит Онуфрий.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в Крестном ходе с Владимирской горки и в торжествах в Киево-Печерской лавре 27 июля приняли участие 100 тыс. верующих.