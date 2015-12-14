Петиция о сохранении Киево-Печерской лавры в подчинении УПЦ собрала 18 тысяч подписей и продолжает набирать голоса

Электронная петиция о сохранении Киево-Печерской лавры в подчинении Украинской Православной Церкви, размещенная на сайте Киевского городского совета 11 декабря, собрала18 тысяч подписей, и, не смотря на то, что необходимое количество голосов для рассмотрения уже имеет, каждый час продолжает набирать сотни голосов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, автор петиции Сергей Крюков в комментарии к документу отметил, что "любые попытки поставить вопрос об изменении юрисдикции Киево-Печерской лавры являются провокацией, которая призвана разжечь межрелигиозное противостояние в государстве".

"Согласно статье 35 Конституции Украины Церковь отделена от государства. Поэтому требуем прекратить втягивание Украинской Православной Церкви в политические игрища власть имущих и призываем прекратить попытки дестабилизировать ситуацию в религиозной сфере в Украине. Требуем, чтобы Киево-Печерская лавра осталась в подчинении Украинской Православной Церкви, единственной канонической православной церкви в Украине", – сказано в петиции.

Как сообщалось, 7 декабря на официальном сайте Киевсовета была опубликована электронная петиция о переводе Киево-Печерской лавры в юрисдикцию Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Инициатива собрала более 13 тысяч подписей.

Вместе с тем в УПЦ считают, что голоса за петицию о передаче Киево-Печерской лавры в УПЦ Киевского Патриархата были собраны с помощью email-маркетинга и обмана. В частности, в Информационном отделе УПЦ располагают данными о том, что использованные в рассылке электронные адреса были предварительно зарегистрированы на сайте Киевского городского совета как те, с которых киевляне якобы проголосовали за эту петицию.

Также с заявлением выступили наместники украинских лавр. Наместник Почаевской лавры митрополит Владимир (Мороз) и наместник Святогорской лавры митрополит Арсений (Яковенко) считают, что петиция о переводе Киево-Печерской лавры под юрисдикцию Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата является провокацией, разжигающей межконфессиональную рознь.