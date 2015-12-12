Наместники украинских лавр прокомментировали петицию о переводе Киево-Печерской лавры в УПЦ КП

Наместник Почаевской лавры митрополит Владимир (Мороз) и наместник Святогорской лавры митрополит Арсений (Яковенко) считают, что петиция о переводе Киево-Печерской лавры под юрисдикцию Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата является провокацией, разжигающей межконфессиональную рознь.

Об этом говорится в их открытых письмах, опубликованных на официальном сайте УПЦ, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Такие инициативы – это провокация с целью разжигания межконфессиональной розни. Такие происшествия всегда заканчивались печальными последствиями», – отметил митрополит Почаевский Владимир.

По его словам, передача Киево-Печерской лавры Киевскому Патриархату предусматривает ее закрытие для мирового православия.

«Это означает, что люди, которые стоят за этими подписями хотят оторвать Украину от цивилизованного мира, сделать так, чтобы представители других Православных Церквей больше не приезжали сюда, и наша страна приобрела печальную славу гонительницы христиан. Настоящий патриот никогда такого не сделает!», – отметил наместник Почаевской лавры.

«Тех государственных мужей, которые заботятся о своей стране, призываю не допускать таких провокаций, которые направлены на усиление агрессии и розни в нашем обществе», – подытожил митрополит Почаевский Владимир.

Митрополит Святогорский Арсений уверен, что перевод Киево-Печерской лавры в УПЦ КП невозможен.

«Не сомневаемся, что те, кто предложил это сделать, преследуют только одну цель – внести еще большую смуту в наш народ и еще больше разделить его. Они прекрасно понимают, что их петиция и сбор подписей никакой юридической силы не имеют и не будут иметь. Также они понимают и то, что отобрать Лавру не удастся. И не только потому, что народ Божий встанет за свою святыню, но и Божия Матерь и угодники Печерские никогда не дадут Лавру на поругание. Тогда зачем они это делают? Зачем нагнетают и так разбушевавшиеся страсти?», – подчеркнул наместник Святогорской лавры.

Как сообщалось, 7 декабря на официальном сайте Киевского городского совета была опубликована петиция о переводе Киево-Печерской лавры под юрисдикцию УПЦ КП. Инициатива собрала более 13 тысяч подписей. Необходимый минимум, чтобы петиция попала на рассмотрение столичного Горсовета, составляет 10 тысяч.

11 декабря на сайте Киеврады были опубликованы две петиции о сохранении Киево-Печерской лавры в подчинении УПЦ.